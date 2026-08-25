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Російський дрон атакував приміський поїзд на Миколаївщині

тепловоз
Дрон влучив у поїзд на Миколаївщині / Мінрозвитку громад і територій

На Миколаївщині безпілотник влучив у приміський поїзд. Пасажири та локомотивна бригада не постраждали, оскільки перед атакою залізничники отримали попередження про підвищену небезпеку та встигли провести евакуацію.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба УЗ.

Дрон влучив у поїзд

Пасажири та члени локомотивної бригади не постраждали. Завдяки завчасному попередженню про підвищену небезпеку залізничники встигли оперативно провести евакуацію.

Моніторинговий центр "Укрзалізниці", який цілодобово відстежує повітряні загрози та інформує поїзні бригади, своєчасно передав команду про евакуацію.

Наразі на місці працюють екстрені служби та залізничники, які ліквідовують наслідки атаки.

В "Укрзалізниці" закликали пасажирів під час поїздок уважно стежити за оголошеннями та неухильно виконувати вказівки працівників залізниці.

"Нехтування правилами безпеки може становити загрозу для життя", – наголосили в компанії.

Нагадаємо, Росія систематично атакує українську залізницю, намагаючись порушити роботу критичної транспортної інфраструктури. Попри це, залізничники оперативно ліквідовують наслідки обстрілів і забезпечують безперервний рух поїздів.

Зокрема, 3 липня  у Дніпропетровській області внаслідок удару російських дронів було пошкоджено два локомотиви.

Автор:
Ольга Опенько

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