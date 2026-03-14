Российский дрон попал в поезд на Харьковщине, поврежден локомотив

В ночь на 14 марта российские войска атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры и пригородный поезд Харьковской области. В результате удара ранены машинист и его помощник.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

По предварительным данным, российский беспилотник попал в пригородный поезд в Харьковской области. Пассажиры не пострадали, однако машинист и его помощник получили обломочные ранения. Медики предоставили им необходимую помощь на месте.

В результате атаки поврежден тепловоз, который использовался из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Кроме того, накануне ночью российский дрон атаковал территорию железнодорожной станции в Криворожском районе. Ударом поврежден локомотив. Локомотивную бригаду раньше времени эвакуировали, поэтому обошлось без пострадавших.

Несмотря на атаки, эвакуацию пассажиров из-за угрозы обстрелов и повреждения инфраструктуры, поезда продолжают движение по расписанию.

Заметим, что российские войска постоянно атакуют железнодорожную инфраструктуру Украины. недавно на Николаевщине вражеский дрон попал в пассажирский поезд - ранен один работник.