AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

20 лет&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Российский дрон попал в поезд на Харьковщине, поврежден локомотив

Российский дрон попал в поезд на Харьковщине / Министерство развития общин и территорий Украины

В ночь на 14 марта российские войска атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры и пригородный поезд Харьковской области. В результате удара ранены машинист и его помощник.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

По предварительным данным, российский беспилотник попал в пригородный поезд в Харьковской области. Пассажиры не пострадали, однако машинист и его помощник получили обломочные ранения. Медики предоставили им необходимую помощь на месте.

В результате атаки поврежден тепловоз, который использовался из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Кроме того, накануне ночью российский дрон атаковал территорию железнодорожной станции в Криворожском районе. Ударом поврежден локомотив. Локомотивную бригаду раньше времени эвакуировали, поэтому обошлось без пострадавших.

Несмотря на атаки, эвакуацию пассажиров из-за угрозы обстрелов и повреждения инфраструктуры, поезда продолжают движение по расписанию.

Заметим, что российские войска постоянно атакуют железнодорожную инфраструктуру Украины. недавно на Николаевщине вражеский дрон попал в пассажирский поезд - ранен один работник.

Автор:
Татьяна Гойденко