Російський дрон влучив у поїзд на Харківщині, пошкоджено локомотив

Російський дрон влучив у поїзд на Харківщині
Російський дрон влучив у поїзд на Харківщині / Міністерство розвитку громад та територій України

У ніч на 14 березня російські війська атакували об’єкти залізничної інфраструктури та приміський поїзд на Харківщині. Унаслідок удару поранено машиніста та його помічника.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

За попередніми даними, російський безпілотник влучив у приміський поїзд у Харківській області. Пасажири не постраждали, однак машиніст і його помічник отримали уламкові поранення. Медики надали їм необхідну допомогу на місці.

Унаслідок атаки пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.

Крім того, напередодні вночі російський дрон атакував територію залізничної станції у Криворізькому районі. Ударом пошкоджено локомотив. Локомотивну бригаду завчасно евакуювали, тому обійшлося без постраждалих.

Попри атаки, евакуацію пасажирів через загрозу обстрілів та пошкодження інфраструктури, поїзди продовжують рух за розкладом.

Зауважимо, російські війська постійно атакують залізничну інфраструктуру України. нещодавно на Миколаївщині ворожий дрон влучив у пасажирський поїзд - поранено одного працівника.

Автор:
Тетяна Гойденко