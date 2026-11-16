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Российский дрон повредил производство алюминиевых банок для напитков в Киевской области

завод CANPACK Ukraine
Российский дрон повредил завод CANPACK Ukraine в Вышгороде/Фото: CANPACK

Российский дрон 15 ноября повредил завод CANPACK Ukraine в Вышгороде, где производят алюминиевые банки для напитков. В результате атаки на предприятии возник пожар, производственные помещения получили повреждения. Все работники успели эвакуироваться, пострадавших нет.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В результате попадания возник пожар и получили повреждения производственные помещения… Благодаря заблаговременно внедренным на предприятии мерам безопасности всех работников удалось вовремя эвакуировать к укрытию, никто из них не пострадал", – сообщили в компании.

Пожар был ликвидирован спасателями. CANPACK оценивает убытки и масштабы повреждений.

Что известно о заводе

CANPACK Ukraine работает в Вышгороде с 2003 года. По данным компании, завод производит алюминиевые банки объемом 0,5 л, 0,33 л и 0,33 л FIT. Его производственные мощности позволяют выпускать более 1,1 млрд. алюминиевых банок для напитков в год. Компания является украинским подразделением международной CANPACK Group, производящей упаковку для пищевой промышленности и напитков.

Кроме мощностей в Киевской области группа также имеет предприятие в Яворове Львовской области. ООО "Кенпак Яворов" производит кроненкорки – металлические крышечки для стеклянных бутылок. Этот завод работает с 1995 года.

Напомним, 16 ноября армия РФ нанесла ракетный удар по предприятию пищевой промышленности "Королевский вкус". В результате атаки на территории производства произошел пожар, который уничтожил и повредил оборудование и запасы готовой продукции.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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