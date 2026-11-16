Російський дрон пошкодив виробництво алюмінієвих банок для напоїв на Київщині

Російський дрон 15 листопада пошкодив завод CANPACK Ukraine у Вишгороді, де виробляють алюмінієві банки для напоїв. Унаслідок атаки на підприємстві виникла пожежа, виробничі приміщення зазнали пошкоджень. Усі працівники встигли евакуюватися, постраждалих немає.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У результаті влучання виникла пожежа та зазнали пошкоджень виробничі приміщення… Завдяки завчасно впровадженим на підприємстві заходам безпеки всіх працівників вдалося вчасно евакуювати до укриття, ніхто з них не постраждав", – повідомили в компанії.

Пожежу ліквідували рятувальники. Наразі CANPACK оцінює збитки та масштаби пошкоджень.

Що відомо про завод

CANPACK Ukraine працює у Вишгороді з 2003 року. За даними компанії, завод виготовляє алюмінієві банки об’ємом 0,5 л, 0,33 л та 0,33 л FIT. Його виробничі потужності дають змогу випускати понад 1,1 млрд алюмінієвих банок для напоїв на рік. Компанія є українським підрозділом міжнародної CANPACK Group, яка виробляє пакування для харчової промисловості та напоїв.

Крім потужностей на Київщині група також має підприємство у Яворові Львівської області. ТОВ "Кенпак Яворів" виробляє кроненкорки – металеві кришечки для скляних пляшок. Цей завод працює з 1995 року.

Нагадаємо, 16 листопада армія РФ завдала ракетного удару по підприємству харчової промисловості "Королівський смак". Унаслідок атаки на території виробництва сталася пожежа, яка знищила та пошкодила обладнання і запаси готової продукції.