Российский фондовый рынок обрушился после заявлений о новых ударах по Киеву

Российский фондовый рынок упал до самых низких показателей за последние шесть месяцев после заявлений МИД РФ об ударах по Киеву. Индекс Московской биржи снизился на 1,05% — до 2598 пунктов, а в ходе торгов опускался до минимума с ноября прошлого года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Рынок акций в РФ упал до минимума

Индекс Московской биржи, в который входят крупнейшие компании РФ, по итогам торгов в понедельник потерял 1,05% и опустился до 2598 пунктов. Во время сессии показатель падал до самого низкого уровня с ноября прошлого года.

По итогам торгов акции ведущих энергокомпаний упали до минимумов:

акции компании "Роснефть" потеряли 2,6% и обновили минимум с февраля;

акции "Газпрома" подешевели на 0,8% - до самого низкого уровня с ноября 2025 года;

акции "Новатэк" упали на 3,9%, также до полугодового минимума.

Рынок сигнализирует о накоплении экономических проблем

Как отмечают российские аналитики, резкое падение началось после заявлений МИД РФ об ударах по "центрам принятия решений" и командным пунктам в Киеве, а также к призывам эвакуировать дипломатов из Украины.

С начала года индекс Мосбиржи потерял 6,5%, а рыночная капитализация сократилась почти на 400 млрд. рублей.

Российские финансовые аналитики убеждены, что рынок сигнализирует о накоплении экономических проблем в РФ, превосходящих выгоды роста цен на нефть.

Напомним, акции российского "Газпрома" резко начали дешеветь на Московской бирже на прошлой неделе после неудачного визита главы России Владимира Путина в Китай, где так и не удалось достичь договоренностей по проекту строительства нового газопровода "Сила Сибири-2", который Кремль считает критически важным после потери европейского рынка газа. Капитализация компании за день сократилась на 120 млрд рублей ($1,75 млрд).