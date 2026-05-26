Российский фондовый рынок обрушился после заявлений о новых ударах по Киеву

Рынок акций в РФ упал до минимума после угроз атаковать Киев

Российский фондовый рынок упал до самых низких показателей за последние шесть месяцев после заявлений МИД РФ об ударах по Киеву. Индекс Московской биржи снизился на 1,05% — до 2598 пунктов, а в ходе торгов опускался до минимума с ноября прошлого года.

Индекс Московской биржи, в который входят крупнейшие компании РФ, по итогам торгов в понедельник потерял 1,05% и опустился до 2598 пунктов. Во время сессии показатель падал до самого низкого уровня с ноября прошлого года.

По итогам торгов акции ведущих энергокомпаний упали до минимумов:

  • акции компании "Роснефть" потеряли 2,6% и обновили минимум с февраля;
  • акции "Газпрома" подешевели на 0,8% - до самого низкого уровня с ноября 2025 года;
  • акции "Новатэк" упали на 3,9%, также до полугодового минимума.

Рынок сигнализирует о накоплении экономических проблем

Как отмечают российские аналитики, резкое падение началось после заявлений МИД РФ об ударах по "центрам принятия решений" и командным пунктам в Киеве, а также к призывам эвакуировать дипломатов из Украины.

С начала года индекс Мосбиржи потерял 6,5%, а рыночная капитализация сократилась почти на 400 млрд. рублей.

Российские финансовые аналитики убеждены, что рынок сигнализирует о накоплении экономических проблем в РФ, превосходящих выгоды роста цен на нефть.

Напомним, акции российского "Газпрома" резко начали дешеветь на Московской бирже на прошлой неделе после неудачного визита главы России Владимира Путина в Китай, где так и не удалось достичь договоренностей по проекту строительства нового газопровода "Сила Сибири-2", который Кремль считает критически важным после потери европейского рынка газа. Капитализация компании за день сократилась на 120 млрд рублей ($1,75 млрд).

Автор:
Светлана Манько