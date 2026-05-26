Російський фондовий ринок обвалився після заяв про нові удари по Києву

Російський фондовий ринок впав до найнижчих показників за останні шість місяців після заяв МЗС РФ про удари по Києву. Індекс Московської біржі знизився на 1,05% — до 2598 пунктів, а під час торгів опускався до мінімуму з листопада минулого року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Ринок акцій у РФ впав до мінімуму

Індекс Московської біржі, до якого входять найбільші компанії РФ, за підсумками торгів у понеділок втратив 1,05% і опустився до 2598 пунктів. Під час сесії показник падав до найнижчого рівня з листопада минулого року.

За підсумками торгів акції провідних енергокомпаній впали до мінімумів:

акції компанії "Роснефть" втратили 2,6% і оновили мінімум із лютого;

акції "Газпрому" подешевшали на 0,8% — до найнижчого рівня з листопада 2025 року;

акції "Новатэк" впали на 3,9%, також до піврічного мінімуму.

Ринок сигналізує про накопичення економічних проблем

Як зазначають російські аналітики, різке падіння почалося після заяв МЗС РФ про удари по "центрах ухвалення рішень" та командних пунктах у Києві, а також закликів евакуювати дипломатів з України.

Від початку року індекс Мосбіржі втратив 6,5%, а ринкова капіталізація скоротилася майже на 400 млрд рублів.

Російські фінансові аналітики переконані, що ринок сигналізує про накопичення економічних проблем у РФ, які переважають вигоди від зростання цін на нафту.

Нагадаємо, акції російського "Газпрому" різко почали дешевшати на Московській біржі минулого тижня після невдалого візиту очільника Росії Володимира Путіна до Китаю, де так і не вдалося досягти домовленостей щодо проєкту будівництва нового газопроводу "Сила Сибіру-2", який Кремль вважає критично важливим після втрати європейського ринку газу. Капіталізація компанії за день скоротилася на 120 мільярдів рублів ($1,75 млрд).