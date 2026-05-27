Российский ритейл идет ко дну: очередная сеть массово закрывает магазины из-за бедности покупателей

FunDay
FunDay массово закрыл магазины одежды

Российский бренд повседневной одежды FunDay ликвидировал около 50 торговых точек. Сеть сворачивает бизнес из-за падения потребительского спроса и жесткой экономии покупателей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Ритейлер массово требует от арендодателей скидок, а в случае отказа сразу закрывает локации. В сети остается около 116 действующих точек, однако процесс оптимизации продолжается.

Представители FunDay пытаются оправдать закрытие "адаптацией к изменениям потребительского трафика" и обещают открытие новых объектов.

Однако инсайдеры рынка отмечают, что серьезные трудности сейчас испытывают абсолютно все бренды материнской компании "Спортмастер", которая вынуждена полностью пересматривать структуру розницы на фоне нестабильности.

Трудности ритейлеров подтверждает и официальная статистика. В январе-марте текущего года количество покупок одежды и обуви в РФ сократилось на 4% в годовом измерении.

В то же время, медианная цена одной покупки выросла на 6%, что свидетельствует исключительно об инфляционном давлении, а не об увеличении реальных затрат.

FunDay – далеко не единственная жертва экономического замедления страны-агрессора. Другие крупные игроки также массово закрывают бизнес:

  • O'STIN в прошлом году ликвидировал 62 магазина и уволил 15% всего персонала.
  • Gloria Jeans за неполные два года закрыла не менее 100 точек, а в текущем году планирует остановить работу еще 150 магазинов.
  • Concept Group (бренды Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie) уже свернули 133 торговых объекта.

Эксперты рынка констатируют: в текущем году тотальная оптимизация российского ритейла будет только набирать обороты, поскольку выжить в действующих экономических реалиях становится все труднее.

Напомним, Россия столкнулась с острым дефицитом рабочей силы, который годами будет ограничивать ее экономическое развитие. Главными причинами кадрового голода стали масштабные потери в войне против Украины, массовая эмиграция и всеобщее старение населения страны-агрессора.

Татьяна Бессараб