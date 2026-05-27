Російський ритейл іде на дно: чергова мережа масово закриває магазини через бідність покупців

Російський бренд повсякденного одягу FunDay ліквідував близько 50 торгових точок. Мережа згортає бізнес через падіння споживчого попиту та жорстку економію покупців.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Ритейлер масово вимагає від орендодавців знижок, а у разі відмови — одразу закриває локації. Наразі у мережі залишається близько 116 діючих точок, проте процес оптимізації триває.

Представники FunDay намагаються виправдати закриття "адаптацією до змін споживчого трафіку" та обіцяють відкриття нових об'єктів.

Проте інсайдери ринку зазначають, що серйозних труднощів зараз зазнають абсолютно всі бренди материнської компанії "Спортмастер", яка змушена повністю переглядати структуру роздробу на тлі нестабільності.

Проблеми ритейлерів підтверджує і офіційна статистика. Протягом січня-березня поточного року кількість покупок одягу та взуття в РФ скоротилася на 4% у річному вимірі.

Водночас медіанна ціна однієї покупки зросла на 6%, що свідчить виключно про інфляційний тиск, а не про збільшення реальних витрат.

FunDay — далеко не єдина жертва економічного сповільнення країни-агресора. Інші великі гравці також масово закривають бізнес:

O’STIN минулого року ліквідував 62 магазини та звільнив 15% усього персоналу.

минулого року ліквідував 62 магазини та звільнив 15% усього персоналу. Gloria Jeans за неповні два роки закрила щонайменше 100 точок, а протягом поточного року планує зупинити роботу ще 150 магазинів.

за неповні два роки закрила щонайменше 100 точок, а протягом поточного року планує зупинити роботу ще 150 магазинів. Concept Group (бренди Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie) вже згорнула 133 торгові об'єкти.

Експерти ринку констатують: у поточному році тотальна оптимізація російського ритейлу лише набиратиме обертів, оскільки вижити у діючих економічних реаліях стає дедалі важче.

