Российский танкер Nika Spirit не смогли продать со скидкой

Компания Альфа Групп 77, которая приобрела арестованное в порту Измаила Одесской области судно Nika Spirit, не смогла продать его за 9 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает intent.press со ссылкой на данные "Прозорро.Продажи".

Отмечается, что аукцион 22 апреля провалился из-за отсутствия желающих принять в нем участие, хотя стартовую цену снизили на 3 миллиона.

Предыдущий, аукцион в марте, где стартовая цена была 12 миллионов гривен, также провалился из-за отсутствия участников.

Сама компания купила этот танкер за 6 миллионов 425 тысяч гривен у Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) 9 мая 2025 года.

10 июня того же года определением Днепровского районного суда Киева арест на приобретенный актив отменили. Представитель компании-победителя в судебном порядке 30 июля также сумел добиться отмены ареста из изъятых при обыске документов судна.

О Nika Spirit

Отметим, что танкер Nika Spirit (ранее известный как Neyma) был задержан 24 июля 2019 года в порту Измаил. По данным международной информационной системы Equasis, судно под номером ИМО 8895528 было идентифицировано как используемое для блокирования кораблей Украины в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Решением суда этот актив впоследствии был передан АРМА для управления.

Судно было построено в 1989 году. Оно относится к классу "море-река" и предназначено для транспортировки нефтепродуктов I и III классов в речных условиях.

После приобретения танкера на аукционе компанией "Альфа Групп 77" из города Кременчуг Полтавской области, владельцем которой является Виталий Марченко, актив снова выставили на продажу.

Но пока сумма вдвое больше прошлогодней. Вероятно, решение о продаже Nika Spirit компания приняла после длительных судов за снятие ареста не только с судна, но и его документации. Логистические нюансы транспортировки актива, очевидно, также повлияли на это.