Російський танкер Nika Spirit не змогли продати зі знижкою

Nika Spirit
Покупець танкера Nika Spirit на Одещині не зміг продати його зі знижкою / Prozorro.Продажі

Компанія Альфа Груп 77, яка придбала арештоване в порту Ізмаїла Одеської області судно Nika Spirit не змогла продати його за 9 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє intent.press з посиланням на дані "Прозорро.Продажі". 

Зазначається, що аукціон 22 квітня провалився через відсутність охочих взяти в ньому участь, хоча стартову ціну знизили на 3 мільйона.

Попередній, аукціон у березні де стартова ціна була 12 мільйонів гривень також  провалився через відсутність учасників.

Сама компанія купила цей танкер за 6 мільйонів 425 тисяч гривень у Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 9 травня 2025 року. 

10 червня того ж року ухвалою Дніпровського районного суду Києва арешт на придбаний актив скасували. Представник компанії-переможця у судовому порядку 30 липня також зумів добитися скасування арешту з вилучених під час обшуку документів судна.

Про Nika Spirit 

Зауважимо, танкер Nika Spirit (раніше відомий як Neyma) був затриманий 24 липня 2019 року в порту Ізмаїл. За даними міжнародної інформаційної системи Equasis, судно під номером ІМО 8895528 було ідентифіковано як таке, що використовувалось для блокування кораблів України у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Рішенням суду цей актив згодом був переданий АРМА для управління. 

Судно побудували 1989 році. Воно належить до класу "море-ріка" та призначене для транспортування нафтопродуктів I та III класів у річкових умовах.  

Після придбання танкера на аукціоні компанією "Альфа Груп 77" з міста Кременчук Полтавської області, власником якої є Віталій Марченко, актив знову виставили на продаж.

Але наразі сума вдвічі більша за торішню. Ймовірно, рішення про продаж Nika Spirit компанія прийняла після тривалих судів за зняття арешту не тільки з судна, а й з його документації. Логістичні нюанси щодо транспортування активу, вочевидь, також вплинули на це.

Автор:
Світлана Манько