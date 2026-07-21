Россия атаковала газодобывающие объекты "Нафтогаза": есть многочисленные разрушения

Последние три дня российская армия целенаправленно атаковала объекты газодобычи "Нафтогаза" в Харьковской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что 19 июля после удара по одному из добывающих активов вспыхнул пожар. Спасатели ГСЧС оперативно ее ликвидировали.

Оборудование пришлось приостановить, из-за чего есть утраты части размеров добычи.

20 июля утром враг ударил по еще одному объекту. Там многочисленные разрушения, сейчас идет оценка масштабов повреждений.

В "Нафтогазе" отметили, что никто из персонала не пострадал.

Напомним, 17 июля российская армия совершила массированную атаку на производственные активы компании "Нафтогаз". Под удары попали промышленные объекты в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

6 июля российская армия также атаковала газодобывающий объект группы "Нафтогаз" в Харьковской области. Тогда пострадал работник предприятия.