Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,70

+0,04

EUR

51,10

+0,04

Наличный курс:

USD

44,74

44,63

EUR

51,38

51,20

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия атаковала газодобывающие объекты "Нафтогаза": есть многочисленные разрушения

атака
Россия атаковала газодобывающий объект в Харьковской области / Нафтогаз

Последние три дня российская армия целенаправленно атаковала объекты газодобычи "Нафтогаза" в Харьковской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что 19 июля после удара по одному из добывающих активов вспыхнул пожар. Спасатели ГСЧС оперативно ее ликвидировали.

Оборудование пришлось приостановить, из-за чего есть утраты части размеров добычи.

20 июля утром враг ударил по еще одному объекту. Там многочисленные разрушения, сейчас идет оценка масштабов повреждений.

В "Нафтогазе" отметили, что никто из персонала не пострадал.

Напомним, 17 июля российская армия совершила массированную атаку на производственные активы компании "Нафтогаз". Под удары попали промышленные объекты в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

6 июля российская армия также атаковала газодобывающий объект группы "Нафтогаз" в Харьковской области. Тогда пострадал работник предприятия.

Автор:
Светлана Манько