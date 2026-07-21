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Росія атакувала газовидобувні об’єкти "Нафтогазу": є численні руйнування

атака
Росія атакувала газовидобувний об’єкт на Харківщині / Нафтогаз

Останні три дні російська армія цілеспрямовано атакувала об’єкти газовидобутку “Нафтогазу” в Харківській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що 19 липня  після удару по одному з видобувних активів спалахнула пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно її ліквідували.

Обладнання довелося зупинити, через що є втрати частини обсягів видобутку.

20 липня вранці ворог ударив по ще одному об’єкту. Там численні руйнування, наразі триває оцінка масштабів пошкоджень.

У "Нафтогазі" зауважили, що ніхто з персоналу не постраждав.

Нагадаємо, 17 липня російська армія здійснила масовану атаку на виробничі активи компанії “Нафтогаз”. Під удари потрапили промислові об'єкти компанії у Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

 6 липня російська армія також атакувала газовидобувний об’єкт групи “Нафтогаз” у Харківській області. Тоді постраждав працівник підприємства.

Автор:
Світлана Манько