Росія атакувала газовидобувні об’єкти "Нафтогазу": є численні руйнування

Останні три дні російська армія цілеспрямовано атакувала об’єкти газовидобутку “Нафтогазу” в Харківській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що 19 липня після удару по одному з видобувних активів спалахнула пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно її ліквідували.

Обладнання довелося зупинити, через що є втрати частини обсягів видобутку.

20 липня вранці ворог ударив по ще одному об’єкту. Там численні руйнування, наразі триває оцінка масштабів пошкоджень.

У "Нафтогазі" зауважили, що ніхто з персоналу не постраждав.

Нагадаємо, 17 липня російська армія здійснила масовану атаку на виробничі активи компанії “Нафтогаз”. Під удари потрапили промислові об'єкти компанії у Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

6 липня російська армія також атакувала газовидобувний об’єкт групи “Нафтогаз” у Харківській області. Тоді постраждав працівник підприємства.