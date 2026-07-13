Россия атаковала гражданское торговое судно: есть погибшие и раненые

13 июля вечером российская армия нанесла удар по гражданскому торговому судну под флагом Того при разгрузке минеральных удобрений. Трое членов экипажа погибли.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в результате попадания в надстройку судна возник пожар. К сожалению, трое членов экипажа погибли .

Еще пятеро моряков получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы, им предоставляется необходимая медицинская помощь.

"Это очередной удар России по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Украины. Такие атаки угрожают безопасности международного судоходства, стабильности глобальной торговли и продовольственной безопасности мира", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в ночь на 22 июня в результате атаки российских беспилотников были поражены два гражданских торговых судна, направлявшихся в украинские порты.

С начала полномасштабного вторжения в результате ударов России пострадали 264 гражданских, повреждены или разрушены более 960 объектов портовой инфраструктуры, атаковано более 200 гражданских судов .