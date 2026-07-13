Росія атакувала цивільне торговельне судно: є загиблі та поранені

13 липня ввечері російська армія завдала удару по цивільному торговельному судну під прапором Того під час розвантаження мінеральних добрив. Троє членів екіпажу загинули.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа. На жаль, троє членів екіпажу загинули.

Ще п’ятеро моряків отримали поранення. Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога.

"Це черговий удар Росії по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі України. Такі атаки загрожують безпеці міжнародного судноплавства, стабільності глобальної торгівлі та продовольчій безпеці світу", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, у ніч на 22 червня внаслідок атаки російських безпілотників були уражені два цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів.

Із початку повномасштабного вторгнення внаслідок ударів Росії постраждали 264 цивільних, пошкоджені або зруйновані більше 960 об’єктів портової інфраструктури, атаковано понад 200 цивільних суден.