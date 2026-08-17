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Россия атаковала объекты "Нафтогаза": работа части из них остановлена

атака
Через неделю Россия 13 раз атаковала объекты группы "Нафтогаз" / Нафтогаз

За последнюю неделю российская армия 13 раз нанесла удары дронами и ракетами по объектам группы "Нафтогаз" в разных регионах страны. Один из активов был атакован несколько раз.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что враг наносит удары по добывающей инфраструктуре. В результате обстрелов зафиксированы серьезные разрушения производственных мощностей и оборудования.

Работа части объектов в результате атак остановлена, что приводит к потере объемов добычи. Специалисты компании начинают восстановление сразу, как только это позволяет ситуация с безопасностью.

В "Нафтогазе" сообщили, что никто из сотрудников во время атак не пострадал.

В компании подчеркнули, что подготовка к зиме проходит в условиях беспрецедентного по интенсивности количества атак на объекты "Нафтогаза".

С начала 2026 года Россия 293 раза атаковала объекты группы "Нафтогаз". Интенсивность атак по сравнению с предыдущими годами выросла более чем вдвое.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны - АО "Укргаздобыча" - и завершая оператором магистральных нефтепроводов - АО "Укртранснафта".

9 августа российская армия нанесла массированный удар по активам группы "Нафтогаз" на Востоке, Западе и в Центральной части Украины. Нанесены существенные разрушения, часть оборудования выведена из строя.

Автор:
Светлана Манько

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