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Росія атакувала об’єкти "Нафтогазу": роботу частини з них зупинено

атака
За тиждень Росія 13 разів атакувала об’єкти групи "Нафтогаз" / Нафтогаз

За останній тиждень російська армія 13 разів завдала ударів дронами та ракетами по об’єктам групи “Нафтогаз” у різних регіонах країни. Один з активів був атакований кілька разів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що ворог завдає ударів по видобувній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів зафіксовані серйозні руйнування виробничих потужностей та обладнання.

Роботу частини об’єктів унаслідок атак зупинено, що призводить до втрати обсягів видобутку. Фахівці компанії розпочинають відновлення одразу, щойно це дозволяє безпекова ситуація.

У "Нафтогазі" повідомили, що ніхто зі співробітників під час атак не постраждав.

В компанії наголосили, що підготовка до зими проходить в умовах безпрецедентної за інтенсивністю кількості атак на об’єкти "Нафтогазу". 

З початку 2026 року Росія 293 рази атакувала об’єкти групи "Нафтогаз". Інтенсивність атак порівняно з попередніми роками зросла більш ніж удвічі.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

9 серпня російська армія завдала масованого удару по активах групи “Нафтогаз” на Сході, Заході та в Центральній частині України. Завдано суттєвих руйнувань, частину обладнання виведено з ладу.

Автор:
Світлана Манько

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