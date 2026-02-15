Запланована подія 2

Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Одесской области (ФОТО)

атака на железную дорогу
Россия ударила дронами по гражданской железнодорожной инфраструктуре. / Минрозвития общин и территорий

15 февраля российская армия ударила беспилотниками по гражданской железнодорожной инфраструктуре Одесской области. Там возник масштабный пожар и загорелся вагон-цистерна.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в результате атаки повреждены здания на территории депо. На территории возник масштабный пожар – загорелся вагон-цистерна.

Фото 2 — Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Одесской области (ФОТО)
Фото: Минразвития

Кулеба рассказал, что все профильные экстренные службы работали над ликвидацией последствий. По состоянию на данный момент пожар ликвидирован.

Министр подчеркнул, что железнодорожники находились в укрытиях и не пострадали.

Фото 3 — Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру Одесской области (ФОТО)
Фото: Минразвития

Кулеба добавил, что также российская армия наносит постоянные удары по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. Повреждения на движение поездов не повлияли.

"Россия системно бьет по нашей логистике. Это не военные цели – это попытка парализовать экономику региона. Железнодорожники, спасатели, энергетики продолжают ликвидировать последствия удара", - подчеркнул министр.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 4700 ударов по объектам "Укрзализныци". Также повреждены и уничтожены 24 тысяч объектов железнодорожной инфраструктуры и 686 портовой.

13 февраля российская армия ударила беспилотниками по одному из портов в Одесской области и железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области.

Автор:
Светлана Манько