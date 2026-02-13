Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия нанесла массированные удары по портовой и железнодорожной инфраструктуре (ФОТО)

атака, пожар
В Одесской области враг ударил беспилотниками по одному из портов / ГСЧС

13 февраля российская армия ударила беспилотниками по одному из портов в Одесской области и железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в Одесской области враг ударил беспилотниками по одному из портов. К сожалению, один человек погиб. Пострадали еще шесть человек, трое - в тяжелом состоянии, всем оказана медицинская помощь.

Также повреждена инфраструктура предприятия, склады с удобрением и транспортные средства, в частности, грузовые вагоны. Возник пожар. В настоящее время идет ликвидация последствий, все профильные экстренные службы работают на месте.

Фото 2 — Россия нанесла массированные удары по портовой и железнодорожной инфраструктуре (ФОТО)
Фото: Минразвития
Фото 3 — Россия нанесла массированные удары по портовой и железнодорожной инфраструктуре (ФОТО)
Фото: Минразвития

Кулеба рассказал, что также армия России в течение суток наносила удары дронами по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области. К счастью, без пострадавших. Повреждения на движение не повлияли.

"Враг сознательно и системно наносит атаки на логистическую инфраструктуру Украины - на то, что соединяет страну, обеспечивает экспорт, работу бизнеса, поставки в регионы и жизнеспособность прифронтовых общин", - подчеркнул министр.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 4700 ударов по объектам "Укрзализныци". Также повреждены и уничтожены 24 тысяч объектов железнодорожной инфраструктуры и 686 портовой.

Так, 11 февраля российская армия нанесла удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине и по железнодорожному депо в Конотопе. Повреждены локомотивы, вагоны и инфраструктура.

Автор:
Светлана Манько