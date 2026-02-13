Россия нанесла массированные удары по портовой и железнодорожной инфраструктуре (ФОТО)

13 февраля российская армия ударила беспилотниками по одному из портов в Одесской области и железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в Одесской области враг ударил беспилотниками по одному из портов. К сожалению, один человек погиб. Пострадали еще шесть человек, трое - в тяжелом состоянии, всем оказана медицинская помощь.

Также повреждена инфраструктура предприятия, склады с удобрением и транспортные средства, в частности, грузовые вагоны. Возник пожар. В настоящее время идет ликвидация последствий, все профильные экстренные службы работают на месте.

Фото: Минразвития

Кулеба рассказал, что также армия России в течение суток наносила удары дронами по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области. К счастью, без пострадавших. Повреждения на движение не повлияли.

"Враг сознательно и системно наносит атаки на логистическую инфраструктуру Украины - на то, что соединяет страну, обеспечивает экспорт, работу бизнеса, поставки в регионы и жизнеспособность прифронтовых общин", - подчеркнул министр.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 4700 ударов по объектам "Укрзализныци". Также повреждены и уничтожены 24 тысяч объектов железнодорожной инфраструктуры и 686 портовой.

Так, 11 февраля российская армия нанесла удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине и по железнодорожному депо в Конотопе. Повреждены локомотивы, вагоны и инфраструктура.