Росія завдала масованих ударів по портовій та залізничній інфраструктурі (ФОТО)

13 лютого російська армія вдарила безпілотниками по одному з портів в Одеської області та залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, на Одещині ворог вдарив безпілотниками по одному з портів. На жаль, одна людина загинула. Постраждали ще шість людей, троє - у важкому стані, усім надана медична допомога.

Також пошкоджено інфраструктуру підприємства, склади з добривом та транспортні засоби, зокрема, вантажні вагони. Виникла пожежа. Наразі триває ліквідація наслідків, усі профільні екстрені служби працюють на місці.

Фото: Мінрозвитку

Кулеба розповів, що також армія Росії протягом доби завдавала ударів дронами по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області. На щастя, без постраждалих. Пошкодження на рух не вплинули.

"Ворог свідомо та системно завдає атак на логістичну інфраструктуру України - на те, що з’єднує країну, забезпечує експорт, роботу бізнесу, постачання в регіони та життєздатність прифронтових громад", - наголосив міністр.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 4700 ударів по об'єктах "Укрзалізниці". Також пошкоджено та знищено 24 тисячі об’єктів залізничної інфраструктури та 686 портової.

Так, 11 лютого російська армія завдала удару по залізничній станції на Дніпропетровщині та по залізничному депо в Конотопі. Пошкоджено локомотиви, вагони та інфраструктура.