Росія атакувала залізничну інфраструктуру Одеської області (ФОТО)

15 лютого російська армія вдарила безпілотниками по цивільній залізничній інфраструктурі Одеської області.Там виникла масштабна пожежа і зайнявся вагон-цистерна.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, унаслідок атаки пошкоджено будівлі на території депо. На території виникла масштабна пожежа - зайнявся вагон-цистерна.

Фото: Мінрозвитку

Кулеба розповів, що всі профільні екстрені служби працювали над ліквідацією наслідків. Станом на зараз пожежу ліквідовано.

Міністр підкреслив, що залізничники перебували в укриттях і не постраждали.

Фото: Мінрозвитку

Кулеба додав, що також російська армія завдає постійних ударів по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. Пошкодження на рух поїздів не вплинули.

"Росія системно б’є по нашій логістиці. Це не військові цілі - це спроба паралізувати економіку регіону. Залізничники, рятувальники, енергетики продовжують ліквідовувати наслідки удару", - наголосив міністр.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 4700 ударів по об'єктах "Укрзалізниці". Також пошкоджено та знищено 24 тисячі об’єктів залізничної інфраструктури та 686 портової.

13 лютого російська армія вдарила безпілотниками по одному з портів в Одеської області та залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини.