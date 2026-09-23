UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

+0,08

EUR

51,33

--0,03

Наличный курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,90

51,64

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Россия дважды атаковала табачную фабрику JTI в Кременчуге: предприятие остановлено

Табачную фабрику JTI в Кременчуге дважды атаковали в сентябре
Табачную фабрику JTI в Кременчуге дважды атаковали в сентябре. Фото: Кременчугский Телеграф

Фабрика табачной компании JTI в Кременчуге Полтавской области в течение сентября 2026 года дважды потерпела российские удары. Пока предприятие не работает.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в JTI Украина, передает "РБК-Украина".

В компании заявили, что в результате атак никто из сотрудников не пострадал, поскольку работу предприятия приостановили еще до ударов, и оно остается закрытым.

Из соображений безопасности в JTI Украина не уточнили, зафиксировано ли попадание именно во время атаки в ночь на 22 сентября, о которой заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, в компании опровергли упреки Минобороны РФ относительно якобы производства вооружения на объекте:

"Кременчугская фабрика производит исключительно табачную продукцию. JTI производит и реализует табачную продукцию и никогда не была вовлечена в военное производство", - подчеркнули в JTI Украина.

22 сентября Полтавская ОВА сообщала о российском ударе по промышленному предприятию и объекту критической инфраструктуры в Кременчугском районе.

О JTI Украина

JTI Украина – один из крупнейших производителей табачных изделий в Украине. Компания работает на украинском рынке с 1999 года и входит в состав международной группы Japan Tobacco International (JTI).

Среди основных брендов – Winston, Camel, Glamour, Sobranie и LD. В 2024 году компания запустила в Украине экосистему Ploom для табачных изделий для электрического нагрева.

JTI Украина принадлежат две компании: АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", в структуру которого входят центральный офис и региональные представительства, и ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина", управляющее фабрикой в Кременчуге.

Напомним, принадлежащая British American Tobacco прилуцкая табачная фабрика временно приостановила работу после российского удара 7 сентября. В настоящее время предприятие оценивает последствия атаки и документирует нанесенные повреждения.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности