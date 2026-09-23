Россия дважды атаковала табачную фабрику JTI в Кременчуге: предприятие остановлено

Фабрика табачной компании JTI в Кременчуге Полтавской области в течение сентября 2026 года дважды потерпела российские удары. Пока предприятие не работает.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в JTI Украина, передает "РБК-Украина".

В компании заявили, что в результате атак никто из сотрудников не пострадал, поскольку работу предприятия приостановили еще до ударов, и оно остается закрытым.

Из соображений безопасности в JTI Украина не уточнили, зафиксировано ли попадание именно во время атаки в ночь на 22 сентября, о которой заявили в Минобороны РФ.

Кроме того, в компании опровергли упреки Минобороны РФ относительно якобы производства вооружения на объекте:

"Кременчугская фабрика производит исключительно табачную продукцию. JTI производит и реализует табачную продукцию и никогда не была вовлечена в военное производство", - подчеркнули в JTI Украина.

22 сентября Полтавская ОВА сообщала о российском ударе по промышленному предприятию и объекту критической инфраструктуры в Кременчугском районе.

О JTI Украина

JTI Украина – один из крупнейших производителей табачных изделий в Украине. Компания работает на украинском рынке с 1999 года и входит в состав международной группы Japan Tobacco International (JTI).

Среди основных брендов – Winston, Camel, Glamour, Sobranie и LD. В 2024 году компания запустила в Украине экосистему Ploom для табачных изделий для электрического нагрева.

JTI Украина принадлежат две компании: АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", в структуру которого входят центральный офис и региональные представительства, и ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина", управляющее фабрикой в Кременчуге.

Напомним, принадлежащая British American Tobacco прилуцкая табачная фабрика временно приостановила работу после российского удара 7 сентября. В настоящее время предприятие оценивает последствия атаки и документирует нанесенные повреждения.