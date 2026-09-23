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Росія двічі атакувала тютюнову фабрику JTI у Кременчуці: підприємство зупинено

Тютюнову фабрику JTI у Кременчуці двічі атакували у вересні
Тютюнову фабрику JTI у Кременчуці двічі атакували у вересні. Фото: Кременчуцький Телеграф

Фабрика тютюнової компанії JTI у Кременчуці Полтавської області протягом вересня 2026 року двічі зазнала російських ударів. Наразі підприємство не працює.

Як пише Dilo, про це повідомили в JTI Україна, передає "РБК-Україна".

В компанії заявили, що внаслідок атак ніхто зі співробітників не постраждав, оскільки роботу підприємства призупинили ще до ударів, і наразі воно залишається закритим.

З міркувань безпеки в JTI Україна не уточнили, чи зафіксовано влучання саме під час атаки в ніч на 22 вересня, про яку заявили в Міноборони РФ.

Крім того, у компанії спростували закиди Міноборони РФ щодо нібито виробництва озброєння на об'єкті:

"Кременчуцька фабрика виробляє виключно тютюнову продукцію. JTI виробляє та реалізує тютюнову продукцію і ніколи не була залучена до військового виробництва", - підкреслили в JTI Україна.

22 вересня Полтавська ОВА повідомляла про російський удар по промисловому підприємству та об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Про JTI Україна

JTI Україна - один із найбільших виробників тютюнових виробів в Україні. Компанія працює на українському ринку з 1999 року та входить до складу міжнародної групи Japan Tobacco International (JTI).

Серед основних брендів - Winston, Camel, Glamour, Sobranie та LD. У 2024 році компанія також запустила в Україні екосистему Ploom для тютюнових виробів для електричного нагрівання.

JTI Україна належать дві компанії: АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", до структури якого входять центральний офіс і регіональні представництва, та ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", що управляє фабрикою в Кременчуці.

Нагадаємо, Прилуцька тютюнова фабрика, що належить British American Tobacco, тимчасово призупинила роботу після російського удару 7 вересня. Наразі підприємство оцінює наслідки атаки та документує завдані пошкодження.

Автор:
Світлана Манько

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