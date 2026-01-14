Россия, Иран, Сомали и не только: США приостанавливают оформление виз для 75 стран мира

С 21 января Государственный департамент США приостанавливает все процедуры оформления виз для граждан 75 стран. Этот шаг является частью глобального пересмотра того, как Соединенные Штаты оценивают потенциальных иммигрантов, чтобы предотвратить злоупотребления американской системой социальной помощи. В частности в список попали Россия, Иран, Сомали, Египет и Бразилия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию FoxNews.

Кто попал в список?

Под ограничения попал широкий список стран с разных континентов. Среди них:

Россия;

Сомали;

Афганистан;

Иран;

Ирак;

Йемен;

Египет;

Бразилия;

Нигерия;

Таиланд.

Правда, в материале не сказано, касаются ли ограничения граждан Украины.

Пауза будет продолжаться до тех пор, пока департамент не завершит переоценку методов обработки визовых документов.

Жесткие критерии проверки

Согласно служебной записке, консульским работникам предписано ввести более строгие правила проверки заявителей на соответствие положению о "публичном обязательстве" (public charge). Теперь при принятии решения о выдаче визы будут учитываться следующие факторы:

лицам пожилого возраста или имеющим серьезные заболевания, требующие длительного ухода, может быть отказано;

будут проверяться доходы и вероятность того, что человек будет полагаться на государственные выплаты;

знание английского языка становится весомым аргументом в пользу заявителя;

отказа ждут тех, кто раньше пользовался денежной помощью от США или имел право на пребывание в стационарных заведениях.

Позиция Вашингтона

Представитель Госдепартамента Томми Пигготт пояснил, что ведомство будет использовать свои давние полномочия для защиты американских налогоплательщиков.

"Государственный департамент будет использовать свои давние полномочия, чтобы считать несоответствующими потенциальных иммигрантов, которые станут государственным бременем для Соединенных Штатов и будут злоупотреблять щедростью американского народа", - подчеркнул Пигготт.

Отдельное внимание обратили на Сомали из-за недавних скандалов с мошенничеством в сфере социальных льгот. Исключения из новой паузы будут "очень ограниченными". Каждый заявитель, претендующий на исключение, должен предоставить веские доказательства того, что он не станет финансовым бременем для США.

Ситуация остается напряженной, поскольку администрация возвращается к расширенному определению понятия "общественных потребностей", ранее пытавшегося внедрить Дональд Трамп еще в 2019 году.

Напомним, в сентябре в строй США усилила правила выдачи неиммиграционных виз, включая туристические визы B1/B2, обязав заявителей подавать документы в стране гражданства или проживания. Для граждан Украины определены два пункта подачи заявлений – Краков и Варшава.