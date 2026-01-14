Росія, Іран, Сомалі і не тільки: США призупиняють оформлення віз для 75 країн світу

З 21 січня Державний департамент США призупиняє всі процедури оформлення віз для громадян 75 країн. Цей крок є частиною глобального перегляду того, як Сполучені Штати оцінюють потенційних іммігрантів, щоб запобігти зловживанням американською системою соціальної допомоги. Зокрема у список потрапили Росія, Іран, Самалі, Єгипет та Бразилія.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію FoxNews.

Хто потрапив до списку?

Під обмеження потрапив широкий перелік держав з різних континентів. Серед них:

Росія;

Сомалі;

Афганістан;

Іран;

Ірак;

Ємен;

Єгипет;

Бразилія;

Нігерія;

Таїланд.

Правда у матеріалі не сказано, чи стосуються обмеження громадян України.

Пауза триватиме доти, доки департамент не завершить переоцінку методів обробки візових документів.

Жорсткі критерії перевірки

Згідно зі службовою запискою, консульським працівникам наказано впровадити суворіші правила перевірки заявників на відповідність положенню про "публічне зобов’язання" (public charge). Тепер при ухваленні рішення про видачу візи враховуватимуть такі фактори:

особам похилого віку або тим, хто має серйозні захворювання, що потребують тривалого догляду, може бути відмовлено;

перевірятимуться доходи та ймовірність того, що людина покладатиметься на державні виплати;

знання англійської мови стає вагомим аргументом на користь заявника;

відмови чекають на тих, хто раніше користувався грошовою допомогою від США або мав право на перебування в стаціонарних закладах.

Позиція Вашингтона

Речник Держдепартаменту Томмі Пігготт пояснив, що відомство використовуватиме свої давні повноваження для захисту американських платників податків.

"Державний департамент використовуватиме свої давні повноваження, щоб вважати невідповідними потенційних іммігрантів, які стануть державним тягарем для Сполучених Штатів та зловживатимуть щедрістю американського народу", — наголосив Пігготт.

Окрему увагу звернули на Сомалі через нещодавні скандали з шахрайством у сфері соціальних пільг. Винятки з нової паузи будуть "дуже обмеженими". Кожен заявник, який претендуватиме на виняток, повинен буде надати вагомі докази того, що він не стане фінансовим тягарем для США.

Ситуація залишається напруженою, оскільки адміністрація повертається до розширеного визначення поняття "суспільних потреб", яке раніше намагався впровадити Дональд Трамп ще у 2019 році.

Нагадаємо, у вересні влада США посилила правила видачі неімміграційних віз, включаючи туристичні візи B1/B2, зобов’язавши заявників подавати документи в країні громадянства або проживання. Для громадян України визначено два пункти подання заяв — Краків і Варшава.