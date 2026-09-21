Россия может усилить удары по энергетике: как Украина готовится к зиме

Украина готовится к сложной зиме на фоне угрозы новых российских ударов по энергетической и тепловой инфраструктуре. Правительство исходит из худшего сценария, в то время как граждане запасаются дровами, ищут альтернативные источники отопления и рассматривают возможность переезда.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Bloomberg.

Украина готовится к сложной зиме

Украина готовится к тяжелой зиме на фоне угрозы новых российских ударов по энергетической и тепловой инфраструктуре. По данным Bloomberg, правительство планирует работу по худшему сценарию, в частности из-за возможного накопления Россией баллистических ракет.

Прошлой зимой из-за российских атак и морозов в отдельных районах Киева продолжались перебои с электроэнергией, отоплением и водоснабжением. Температура опускалась ниже –20 °C.

Bloomberg отмечает, что с августа Россия сократила использование баллистических ракет, увеличив применение реактивных беспилотников. Это может свидетельствовать о накоплении ракет для ударов по украинской энергетической и тепловой инфраструктуре зимой.

Особую угрозу представляют баллистические ракеты, для перехвата которых Украина нуждается в дополнительных ракетах к системам Patriot.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что на зиму Украине нужно не менее 300 ракет-перехватчиков Patriot. Киев также просил США передать часть запасов.

Германия и ряд других европейских стран заявили о планах приобрести дополнительные системы Patriot и передать Украине ракеты из своих запасов.

Украина готовится к перебоям

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство не рассчитывает на мягкую зиму и готовится к худшим условиям.

Власти планируют расширить сеть "пунктов несокрушимости", где во время длительных отключений можно будет согреться, зарядить устройства и получить горячую еду.

Также Украина призывает партнеров направлять ремонтные бригады для возобновления электро-, тепло- и водоснабжения после возможных атак.

Одной из основных проблем остается централизованная система отопления. Повреждение больших теплоэнергетических объектов может оставить без тепла целые районы, а при длительном простое системы могут возникнуть дополнительные проблемы с трубопроводами.

На фоне подготовки к зиме украинцы запасаются дровами и ищут альтернативные источники отопления. По словам одной из киевлянок, цены на дрова за год выросли примерно на 70–80%.

В то же время, союзники Украины по-разному оценивают риски предстоящего зимнего периода. Представители украинских властей отмечают, что энергетическая инфраструктура страны стала лучше защищена от российских атак.

Напомним, во время предыдущего, четвертого "Энергетического Рамштайна" международные партнеры объявили более 375 млн евро на восстановление украинской энергетики и подготовку к отопительному сезону.