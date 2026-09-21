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Росія може посилити удари по енергетиці: як Україна готується до зими

енергетика
Росія може накопичувати балістику для ударів по енергетиці України / Міненерго

Україна готується до складної зими на тлі загрози нових російських ударів по енергетичній та тепловій інфраструктурі. Уряд виходить із найгіршого сценарію, тоді як громадяни запасаються дровами, шукають альтернативні джерела опалення та розглядають можливість переїзду.

  Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Bloomberg.

Україна готується до складної зими

Україна готується до важкої зими на тлі загрози нових російських ударів по енергетичній та тепловій інфраструктурі. За даними Bloomberg, уряд планує роботу за найгіршим сценарієм, зокрема через можливе накопичення Росією балістичних ракет.

Минулої зими через російські атаки та морози в окремих районах Києва тривали перебої з електроенергією, опаленням і водопостачанням. Температура опускалася нижче -20 °C.

Bloomberg зазначає, що з серпня Росія скоротила використання балістичних ракет, водночас збільшивши застосування реактивних безпілотників. Це може свідчити про накопичення ракет для ударів по українській енергетичній та тепловій інфраструктурі взимку.

Особливу загрозу становлять балістичні ракети, для перехоплення яких Україна потребує додаткових ракет до систем Patriot.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що на зиму Україні потрібно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів Patriot. Київ також просив США передати частину власних запасів.

Німеччина та низка інших європейських країн заявили про плани придбати додаткові системи Patriot і передати Україні ракети зі своїх запасів.

Україна готується до перебоїв

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд не розраховує на м’яку зиму та готується до найгірших умов.

Влада планує розширити мережу "пунктів незламності", де під час тривалих відключень можна буде зігрітися, зарядити пристрої та отримати гарячу їжу.

Також Україна закликає партнерів направляти ремонтні бригади для відновлення електро-, тепло- та водопостачання після можливих атак.

Однією з головних проблем залишається централізована система опалення. Пошкодження великих теплоенергетичних об’єктів може залишити без тепла цілі райони, а за тривалого простою системи можуть виникнути додаткові проблеми з трубопроводами.

На тлі підготовки до зими українці також запасаються дровами та шукають альтернативні джерела опалення. За словами однієї з киянок, ціни на дрова за рік зросли приблизно на 70–80%.

Водночас союзники України по-різному оцінюють ризики майбутнього зимового періоду. Представники української влади наголошують, що енергетична інфраструктура країни стала краще захищеною від російських атак.

Нагадаємо, під час попереднього, четвертого "Енергетичного Рамштайну" міжнародні партнери оголосили понад €375 млн на відновлення української енергетики та підготовку до опалювального сезону.

Автор:
Ольга Опенько

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