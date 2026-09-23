UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

+0,08

EUR

51,33

--0,03

Наличный курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,90

51,64

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Россия нанесла удар по заводу немецкой компании под Житомиром

атака
Армия РФ нанесла удар по заводу в Житомире. Фото: Житомирская ОВА

22 сентября Россия в очередной раз нанесла удар по одному из предприятий с иностранными инвестициями в Житомирской общине, которое уже подвергалось предварительным обстрелам.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"К счастью, на этот раз обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас на объекте работают экстренные службы и специалисты, преодолевающие последствия обстрела и фиксирующие очередное преступление оккупантов", - отметил он.

Ударили по заводу немецкой компании

Бунечко не уточнил название предприятия, но СМИ пишут, что вероятно, речь идет о заводе немецкой компании Kromberg & Schubert, который уже получил удар ранее.

Предприятие "Кромберг энд Шуберт Житомир" находится в селе Олиевка, Житомирского района Житомирской области и принадлежит немецкому производителю комплектующих для автопромышленности Kromberg&Schubert.

Предприятие производит электрические бортовые кабельные системы для автомобилей.

Завод в Житомирской области открыт в 2015 году, сумма инвестиций в строительство предприятия по производству электротехнического и оптического оборудования составила 30 млн евро. Продукция предприятия поставляется для Audi, Volkswagen, Porsche и других мировых автопроизводителей.

По данным YouControl, в 2025 году ООО "Кромберг энд Шуберт Украина ЖУ" увеличило выручку на 30,4% - до 2,11 млрд грн, а чистая прибыль выросла в 2,1 раза - до 164,4 млн грн.

9 августа 2026 года ООО "Кромберг энд Шуберт" сообщило о российской атаке на завод, в результате которой производственные мощности и инфраструктура получили значительные повреждения и масштабные разрушения.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности