Россия нанесла удар по заводу немецкой компании под Житомиром

22 сентября Россия в очередной раз нанесла удар по одному из предприятий с иностранными инвестициями в Житомирской общине, которое уже подвергалось предварительным обстрелам.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

"К счастью, на этот раз обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас на объекте работают экстренные службы и специалисты, преодолевающие последствия обстрела и фиксирующие очередное преступление оккупантов", - отметил он.

Ударили по заводу немецкой компании

Бунечко не уточнил название предприятия, но СМИ пишут, что вероятно, речь идет о заводе немецкой компании Kromberg & Schubert, который уже получил удар ранее.

Предприятие "Кромберг энд Шуберт Житомир" находится в селе Олиевка, Житомирского района Житомирской области и принадлежит немецкому производителю комплектующих для автопромышленности Kromberg&Schubert.

Предприятие производит электрические бортовые кабельные системы для автомобилей.

Завод в Житомирской области открыт в 2015 году, сумма инвестиций в строительство предприятия по производству электротехнического и оптического оборудования составила 30 млн евро. Продукция предприятия поставляется для Audi, Volkswagen, Porsche и других мировых автопроизводителей.

По данным YouControl, в 2025 году ООО "Кромберг энд Шуберт Украина ЖУ" увеличило выручку на 30,4% - до 2,11 млрд грн, а чистая прибыль выросла в 2,1 раза - до 164,4 млн грн.

9 августа 2026 года ООО "Кромберг энд Шуберт" сообщило о российской атаке на завод, в результате которой производственные мощности и инфраструктура получили значительные повреждения и масштабные разрушения.