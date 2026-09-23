RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,79

+0,08

EUR

51,33

--0,03

Готівковий курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,90

51,64

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Росія завдала удару по заводу німецької компанії під Житомиром

атака
Армія РФ завдала удару по заводу в Житомирі. Фото: Житомирська ОВА

22 вересня Росія вкотре завдала удару по одному з підприємств з іноземними інвестиціями в Житомирській громаді, яке вже потерпало від попередніх обстрілів.

Як пише Dilo,  про це повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"На щастя, цього разу минулося без жертв та постраждалих. Зараз на об'єкті працюють екстрені служби та фахівці, які долають наслідки обстрілу й фіксують черговий злочин окупантів", – зауважив він.

Ударили по заводу німецької компанії

Бунечко не уточнив назву підприємства, але ЗМІ пишуть, що ймовірно, ідеться про завод німецької компанії Kromberg & Schubert, який вже зазнав удару раніше.

Підприємство "Кромберг енд Шуберт Житомир" розташоване у селі Оліївка, Житомирського району Житомирської області та належить німецькому виробнику комплектуючих для автопромисловості Kromberg&Schubert.

Підприємство виготовляє електричні бортові кабельні системи для автомобілів.

Завод у Житомирській області було відкрито у 2015 році, сума інвестицій у будівництво підприємства з виробництва електротехнічного та оптичного устаткування становила 30 млн євро. Продукція підприємства постачається для компаній Audi, Volkswagen, Porsche та інших світових автовиробників. 

За даними YouControl, у 2025 році ТОВ "Кромберг енд Шуберт Україна ЖУ" збільшило виручку на 30,4% — до 2,11 млрд грн, а чистий прибуток зріс у 2,1 раза — до 164,4 млн грн.

 9 серпня 2026 року ТОВ "Кромберг енд Шуберт" повідомило про російську атаку на завод, внаслідок якої виробничі потужності та інфраструктура отримали значні пошкодження та масштабні руйнування.

Автор:
Світлана Манько

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності