Росія завдала удару по заводу німецької компанії під Житомиром

22 вересня Росія вкотре завдала удару по одному з підприємств з іноземними інвестиціями в Житомирській громаді, яке вже потерпало від попередніх обстрілів.

Як пише Dilo, про це повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"На щастя, цього разу минулося без жертв та постраждалих. Зараз на об'єкті працюють екстрені служби та фахівці, які долають наслідки обстрілу й фіксують черговий злочин окупантів", – зауважив він.

Ударили по заводу німецької компанії

Бунечко не уточнив назву підприємства, але ЗМІ пишуть, що ймовірно, ідеться про завод німецької компанії Kromberg & Schubert, який вже зазнав удару раніше.

Підприємство "Кромберг енд Шуберт Житомир" розташоване у селі Оліївка, Житомирського району Житомирської області та належить німецькому виробнику комплектуючих для автопромисловості Kromberg&Schubert.

Підприємство виготовляє електричні бортові кабельні системи для автомобілів.

Завод у Житомирській області було відкрито у 2015 році, сума інвестицій у будівництво підприємства з виробництва електротехнічного та оптичного устаткування становила 30 млн євро. Продукція підприємства постачається для компаній Audi, Volkswagen, Porsche та інших світових автовиробників.

За даними YouControl, у 2025 році ТОВ "Кромберг енд Шуберт Україна ЖУ" збільшило виручку на 30,4% — до 2,11 млрд грн, а чистий прибуток зріс у 2,1 раза — до 164,4 млн грн.

9 серпня 2026 року ТОВ "Кромберг енд Шуберт" повідомило про російську атаку на завод, внаслідок якої виробничі потужності та інфраструктура отримали значні пошкодження та масштабні руйнування.