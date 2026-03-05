Россия повредила более 9 ГВт генерации: сколько восстановили

Несмотря на массированные обстрелы и зимние пиковые нагрузки, энергосистема смогла пройти отопительный период без системных сбоев. С октября 2025 года российские атаки повредили более 9 ГВт генерирующих мощностей тепловой и гидрогенерации, из которых удалось частично восстановить около 3,5 ГВт.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

По его словам, атаки России повредили тепловые электростанции, теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции.

В то же время, государство расширяет альтернативные источники энергоснабжения. В частности, в эксплуатацию уже введено около 900 МВт распределенной генерации, из которых около 400 МВт — новые газовые и когенерационные установки.

Кроме того, Украина увеличила возможности импорта электроэнергии из стран Европы — доступная пропускная способность межгосударственных связей выросла с 1,7 ГВт до 2,45 ГВт.

Правительство также сообщило, что в Фонд поддержки энергетики Украины привлекли 691,45 млн евро помощи от международных партнеров. Энергетический портфель страны в настоящее время насчитывает 55 инвестиционных проектов общей стоимостью около 1 трлн грн.

За это время из-за энергетических хабов Украина получила 114 грузов оборудования общим весом более 1713 тонн. Со складов хабов энергетическим компаниям отгрузили 405 партий оборудования весом более 3335 тонн.

Заметим, потребность Украины в дополнительных электрических и тепловых мощностях сейчас превышает 1800 МВт, которые были потеряны из-за разрушения объекта критической инфраструктуры.