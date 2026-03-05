Росія пошкодила понад 9 ГВт генерації: скільки відновили

Попри масовані обстріли та зимові пікові навантаження, енергосистема України змогла пройти опалювальний період без системних збоїв. З жовтня 2025 року російські атаки пошкодили понад 9 ГВт генеруючих потужностей теплової та гідрогенерації, з яких наразі вдалося частково відновити близько 3,5 ГВт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За його словами, атаки Росії пошкодили теплові електростанції, теплоелектроцентралі та гідроелектростанції.

Водночас держава розширює альтернативні джерела енергопостачання. Зокрема, в експлуатацію вже ввели близько 900 МВт розподіленої генерації, з яких приблизно 400 МВт — нові газові та когенераційні установки.

Крім того, Україна збільшила можливості імпорту електроенергії з країн Європи — доступна пропускна спроможність міждержавних перетинів зросла з 1,7 ГВт до 2,45 ГВт.

Уряд також повідомив, що до Фонд підтримки енергетики України залучили 691,45 млн євро допомоги від міжнародних партнерів. Енергетичний портфель країни наразі налічує 55 інвестиційних проєктів загальною вартістю близько 1 трлн грн.

За цей час через енергетичні хаби Україна отримала 114 вантажів обладнання загальною вагою понад 1713 тонн. Зі складів хабів енергетичним компаніям відвантажили 405 партій обладнання вагою понад 3335 тонн.

Зауважимо, потреба України в додаткових електричних і теплових потужностях наразі перевищує 1 800 МВт, які були втрачені через руйнування об’єкта критичної інфраструктури.