Россия продолжает получать импортные компоненты, позволяющие поддерживать и наращивать производство вооружения.

Как пишет Dilo, об этом заявил посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, призвав международное сообщество перекрыть каналы поставок таких технологий в РФ, информирует "Интерфакс-Украина".

По его словам, РФ фактически перешла к регулярным массированным обстрелам украинских городов, используя широкий спектр вооружений. Залужный отметил, что российские беспилотники поступают на фронт практически непосредственно с производственных линий, в то время как баллистические ракеты скапливаются для масштабных ударов.

"Годами Россия продолжает получать импортные компоненты, которые позволяют ей не только продлевать, но и наращивать производство оружия", - заявил дипломат.

Залужный отметил необходимость прекратить поставки в РФ критически важных компонентов. По его словам, если международному сообществу не удастся перекрыть соответствующие каналы, российское оружие потенциально может представлять угрозу не только Украине.

Вопрос доступа России к иностранным технологиям и компонентам ранее поднимал и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. В начале сентября он призвал системно закрывать санкционные лазейки после очередного массированного удара РФ, во время которого в российском вооружении были обнаружены компоненты иностранного производства.

По словам Сибиги, Россия использует посредников, третьи страны и сети закупок для обхода санкций и получения критически важных компонентов. Он призвал усилить экспортный контроль, правоприменение и ответственность для компаний и посредников, способствующих поставке таких товаров в РФ.

Украинская сторона отмечает, что ограничения должны охватывать всю цепь поставок — от производителя технологий до конечного получателя в России.

Напомним, российские власти третий год подряд планируют усилить налоговое давление на граждан и бизнес. Цель такого шага – наполнить федеральный бюджет, дефицит которого в этом году достигнет почти 7 триллионов рублей из-за расходов на войну против Украины.