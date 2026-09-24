Росія продовжує отримувати іноземні технології для зброї

Росія продовжує отримувати імпортні компоненти, які дозволяють їй підтримувати та нарощувати виробництво озброєння.

Як пише Dilo, про це заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний, закликавши міжнародну спільноту перекрити канали постачання таких технологій до РФ, інформує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, РФ фактично перейшла до регулярних масованих обстрілів українських міст, використовуючи широкий спектр озброєння. Залужний зазначив, що російські безпілотники надходять на фронт практично безпосередньо з виробничих ліній, тоді як балістичні ракети накопичуються для масштабних ударів.

"Роками Росія продовжує отримувати імпортні компоненти, які дозволяють їй не тільки продовжувати, а й нарощувати виробництво зброї", - заявив дипломат.

Залужний наголосив на необхідності припинити постачання до РФ критично важливих компонентів. За його словами, якщо міжнародній спільноті не вдасться перекрити відповідні канали, російська зброя потенційно може становити загрозу не лише для України.

Питання доступу Росії до іноземних технологій та компонентів раніше порушував і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. На початку вересня він закликав системно закривати санкційні лазівки після чергового масованого удару РФ, під час якого в російському озброєнні виявили компоненти іноземного виробництва.

За словами Сибіги, Росія використовує посередників, треті країни та мережі закупівель для обходу санкцій і отримання критично важливих компонентів. Він закликав посилити експортний контроль, правозастосування та відповідальність для компаній і посередників, які сприяють постачанню таких товарів до РФ.

Українська сторона наголошує, що обмеження мають охоплювати весь ланцюг постачання — від виробника технологій до кінцевого отримувача в Росії.

Нагадаємо, російська влада третій рік поспіль планує посилити податковий тиск на громадян та бізнес. Мета такого кроку - наповнити федеральний бюджет, дефіцит якого цього року сягне майже 7 трильйонів рублів через витрати на війну проти України.