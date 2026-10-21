Українська компанія завершила у Латвії СЕС на 120 МВт: встановили 183 тисячі панелей

Українська Solar Steelconstruction завершила реалізацію великої сонячної електростанції потужністю 120,78 МВт у Єкабпілсі в Латвії для компанії Green Genius. На об'єкті встановили 183 тис. фотоелектричних модулів, а загальна довжина кабельних мереж перевищила 900 км.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Solar Steelconstruction.

Основний етап будівництва завершили, а електростанцію ввели в експлуатацію у четвертому кварталі 2025 року. Після запуску українська компанія продовжувала виконувати передбачені генеральним підрядним договором роботи, завершивши післяпусковий етап у 2026 році.

"Для нас було важливо не просто встановити сонячні панелі, а побудувати надійну, довгострокову інфраструктуру, яка б ефективно виробляла електроенергію та забезпечувала стабільний дохід для клієнта", — зазначив генеральний директор Solar Steelconstruction Євген Яременко.

Масштаб проєкту

На електростанції встановили 183 тис. сонячних модулів потужністю 660 Вт кожен, 312 інверторів та 11 трансформаторних підстанцій.

Також змонтовано 3421 сонячний трекер. Для їх встановлення будівельники забили понад 35 тис. фундаментних паль.

Загальна довжина прокладених кабельних мереж перевищила 900 км. Зокрема, йдеться про 733,9 км кабелів постійного струму, 156,8 км кабелів змінного струму та близько 10 км мереж напругою 30 кВ.

Станцію інтегровано в регіональну енергомережу.

Будівництво відбувалося у складних для Балтійського регіону умовах — на перезволожених ґрунтах, за сезонних опадів та обмежених логістичних вікон.

Solar Steelconstruction виконала комплекс монтажних та електромонтажних робіт, зокрема встановлення металоконструкцій і сонячних модулів, прокладання кабелів, підключення інверторного й трансформаторного обладнання.

Нагадаємо, Solar Steelconstruction посіла перше місце у рейтингу Dilo серед найбільших інсталяторів СЕС в Україні за підсумками 2025 року. Тоді компанія повідомляла про 300 МВт встановлених сонячних електростанцій за рік і 650 МВт за весь період роботи.