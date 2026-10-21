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Украинская компания завершила в Латвии СЭС на 120 МВт: установили 183 тысяч панелей

Украинская компания завершила в Латвии СЭС на 120 МВт
Украинская компания завершила в Латвии СЭС на 120 МВт

Украинская Solar Steelconstruction завершила реализацию крупной солнечной электростанции мощностью 120,78 МВт в Екабпилсе в Латвии для компании Green Genius. На объекте было установлено 183 тыс. фотоэлектрических модулей, а общая протяженность кабельных сетей превысила 900 км.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Solar Steelconstruction.

Основной этап строительства был завершен, а электростанцию ввели в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года. После запуска, украинская компания продолжала выполнять предусмотренные генеральным подрядным договором работы, завершив послепусковой этап в 2026 году.

"Для нас было важно не просто установить солнечные панели, а построить надежную, долгосрочную инфраструктуру, которая эффективно производила бы электроэнергию и обеспечивала стабильный доход для клиента", — отметил генеральный директор Solar Steelconstruction Евгений Яременко.

Масштаб проекта

На электростанции установили 183 тыс. солнечных модулей мощностью 660 Вт каждый, 312 инверторов и 11 трансформаторных подстанций.

Также смонтирован 3421 солнечный трекер. Для их установки строители забили более 35 тыс. фундаментных свай.

Общая протяженность проложенных кабельных сетей превысила 900 км. В частности, речь идет о 733,9 км кабелей постоянного тока, 156,8 км кабелей переменного тока и около 10 км сетей напряжением 30 кВ.

Станция интегрирована в региональную энергосеть.

Строительство происходило в сложных для Балтийского региона условиях — на переувлажненных грунтах, сезонных осадков и ограниченных логистических окон.

Solar Steelconstruction выполнила комплекс монтажных и электромонтажных работ, в том числе установку металлоконструкций и солнечных модулей, прокладку кабелей, подключение инверторного и трансформаторного оборудования.

Напомним, Solar Steelconstruction заняла первое место в рейтинге Dilo среди крупнейших инсталляторов СЭС в Украине по итогам 2025 года. Тогда компания сообщала о 300 МВт установленных солнечных электростанций в год и 650 МВт за весь период работы.

Автор:
Татьяна Гойденко

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