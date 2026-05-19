Сторона світла: хто в 2025 році збудував найбільше сонячної генерації

У 2025 році український ринок СЕС не просто зріс удвічі, сягнувши 1500 МВт, а й пройшов через "сито" професіоналізації. Часи аматорських монтажів минули — сьогодні на першу роль виходять компанії, здатні впроваджувати складні EMS-системи та промислові накопичувачі енергії. Ми відібрали 25 EPC-контракторів, які пройшли кваліфікаційний відбір за рівнем інженерної експертизи та довели свою ефективність реальними цифрами впроваджених проєктів.

Видання Delo.ua продовжує досліджувати ринок встановлення сонячних електростанцій в Україні. В рамках цього дослідження ми публікуємо вже другий рейтинг з 25 компаній, які встановлюють СЕС для домогосподарств та бізнесу. Цей ринок у 2025 порівняно з 2024 зріс майже вдвічі з 850 МВт до 1500 МВт. Крім того, відбулася суттєва технологічна трансформація: установки зберігання енергії за невеликий проміжок часу перетворились з екзотики на стандарт.

Сам ринок EPC-контракторів сегментувався та за словами його учасників став дворівневим. На нижньому рівні — сотні дрібних інсталяторів, бригади з 5–10 людей, які обслуговують приватний сектор. На верхньому — компанії, які конкурують уже не ціною, а інженерною компетенцією і фінансовою стійкістю. Поріг входу до другого сегменту виріс: інтеграція гібридних рішень, управління перетіканнями, налаштування EMS-систем вимагають глибокої технічної експертизи, якої немає у звичайних електромонтажників. При цьому ринок продовжує рости: замовлень настільки багато, що місця на ньому вистачає і дрібним, і великим гравцям. І ця ситуація схоже не зміниться найближчими роками.

Як ми формували рейтинг

Редакція Delo.ua опитала гравців ринку, серед яких були, як лідери індустрії, так і невеликі регіональні компанії. Загалом було опитано близько 100 компаній, які працюють майже в кожному з регіонів України з цього переліку ми обрали 25 найбільших та найтехнологічніших гравців ринку встановлення сонячних панелей.

В нашому минулорічному рейтингу основним критерієм визначення найкращих була загальна потужність встановлених панелей за 2024 рік. Але цього року ми вирішили оцінювати не лише кількість, а й якість. Ми опитали компанії щодо їх інженерної експертизи, наявності сертифікації, а також співпрацю зі світовими виробниками.

Всі 25 лідерів відповідають найвищим стандартам і фінальне ранжування всередині списку відбувалося за масштабом їхнього впливу на енергосистему, також за масштабом їх бізнесу, а також якості обладнання.

Так ключовим критерієм стала сумарна потужність встановлених СЕС за 2025 рік. В 100-бальній системі оцінювання вага цього параметра складала 60%. На другому місці (вага показника 20%) були фінансові показники компанії, а саме дохід за 2025 рік, адже фінансова стійкість та стабільність підрядника і є вкрай важливою метрикою для будь-якого замовника. Третім за вагою показником (15%) стала кількість працівників компанії, оскільки розмір штату дозволяє зрозуміти масштаб бізнесу, а з іншого боку його здатність до одночасної реалізації багатьох проєктів. І останнім критерієм став саме якісний параметр: вага показника термінів гарантії на обладнання склала 5%.

Як змінилися позиції лідерів

Кількість опитаних нами компаній за рік зросла майже вдвічі, що дозволило включити в рейтинг великих гравців, які не були представлені в минулорічному рейтингу. Втім два учасники рейтингу інсталяторів-2024 з різних причин відмовилися приймати участь та не потрапили до нашого списку кращих у 2025 році.

Лідеру нашого списку минулого року — компанії SOLAR Steelconstruction — вдалося зберегти свої позиції і у цьому році, компанія впевнено утримує перше місце, при цьому зберігаючи серйозний відрив від інших учасників. На другому місці група компаній Kness, яка торік також входила до першої п'ятірки. На третьому — Helios Strategia. Торік ця компанія займала дев'яту сходинку, але суттєво покращила показники та вирвалась в лідери. Четвертою в рейтингу стала група компаній "Промавтоматика", яка показала відносно скромні виробничі показники, але вийшла в лідери за рахунок масштабу бізнесу (фінансові показники та штат). І замикає першу п'ятірку лідерів інженерно-інвестиційна група EDS, яка торік займала сьому сходинку, але вирвалась в лідери 2025 року завдяки масштабу бізнесу та гарантіям на обладнання.

1. SOLAR Steelconstruction

Рік заснування: 2013

Регіони присутності: вся Україна, Східна Європа, Балкани та Балтика

Власники: SK Solar Holding Ltd, Євген Яременко

Кількість працівників: понад 700

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 300 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 650 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 1745,2 млн грн

Чистий прибуток за 2025 рік: 25,1 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше

2. KNESS

Рік заснування: 2009

Регіони присутності: Головний офіс в м. Вінниця, представництва в Польщі (м. Катовіце) та в Латвії (м. Рига)

Власники: Євген Дідченко, Сергій Шакалов

Кількість працівників: понад 1000

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 140 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 1400 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 299,2 млн грн

Чистий прибуток за 2025 рік: 94,8 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки

3. Helios Strategia Group

Рік заснування: 2011

Регіони присутності: Україна, Польща, Німеччина, Бельгія, Греція, Литва, Латвія

Власниця: Олена Скрипник

Кількість працівників: 90

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 145 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 950 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 321,3 млн грн

Чистий прибуток за 2025 рік: 18,3 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки

4. ГК Промавтоматика

Рік заснування: 2007

Регіони присутності: Вінниця, Київ, Львів, Хмельницький, Дніпро

Власник: Михайло Ганчук

Кількість працівників: 800

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 17 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 30 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 1522,0 млн грн

Чистий прибуток за 2025 рік: 134,3 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: до 1 року

5. EDS - інженерно-інвестиційна група

Рік заснування: 2010

Регіони присутності: м.Дніпро

Власник: Олександр Запишний

Кількість працівників: 627

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 27,7 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 377,5 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 200,6 млн грн

Чистий прибуток за 2025 рік: 5 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше

6. Ecotech Ukraine

Рік заснування: 2015

Регіони присутності: вся Україна

Власники: Ігор Батичек

Кількість працівників: понад 150

Загальна потужність СЕС,встановлена за 2025 рік: 45 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 300 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 163,1 млн грн

Чистий прибуток за 2025 рік: 15,5 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: до 1 року

7. ETL Group

Рік заснування: 2008

Регіони присутності: Україна

Власники: Данило Бондаренко, Денис Косой, Едуард Басов

Кількість працівників: 80

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 40 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 185 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 423,8 млн грн

Чистий прибуток за 2025 рік: 60,5 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки

8. Rayton

Рік заснування: 2021

Регіони присутності: Київ, Львів, Дніпро

Власники: Ігор Крутченко, Ольга Лесько

Кількість працівників: понад 100

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 34 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 100 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 465,3 млн грн

Чистий прибуток за 2025 рік: 10,4 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше

9. SUNSAY NRG

Рік заснування: 2018

Регіони присутності: вся Україна

Власники: Дмитро Зінкевич, Сергій Зінкевич, Володимир Соха

Кількість працівників: 178

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 36 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 80 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 289 млн грн

Чистий прибуток за 2025 рік: 0,5 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше

10. Unisolar

Рік заснування: 2009

Регіони присутності: Україна, Молдова, Литва

Власники: Тетяна Однорог, Ніна Комісар

Кількість працівників: 45

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 25 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 300 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 46 млн грн

Чистий прибуток за 2025 рік: 3 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки

11. Sanlarix

Рік заснування: 2023

Регіони присутності: всі західні та центральні області

Власники: Остап Тітик, Богдан Білінський

Кількість працівників: 85

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 28,8 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 50,5 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 116 млн грн

Чистий прибуток за 2025 рік: 5,2 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: до 1 року

12. ТЕСЛА ЕНЕРГО

Рік заснування: 2012

Регіони присутності: м.Житомир

Власники: Олег Грамотенко, Леонід Крігер

Кількість працівників: 35

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 26 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 110 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 150,3 млн грн

Чистий прибуток за 2025 рік: 8,8 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: до 1 року

13. iSolar

Рік заснування: 2018

Регіони присутності: Хмельницький, Київ, Тернопіль та Камʼянець-Подільський

Власники: Дмитро Калита, Оксана Мельник, Едуард Аветян, Ігор Германський

Кількість працівників: 189

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 9 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 19 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 162,6 млн грн

Чистий прибуток за 2025 рік: 7,4 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки

14. Proso Energy

Рік заснування: 2015

Регіони присутності: Закарпатська область

Власник: Михайло Погоріляк

Кількість працівників: 48

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 16 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 70 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 84,5 млн грн

Чистий прибуток за 2025 рік: 6,6 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки

15. UTEM SOLAR

Рік заснування: 2002

Регіони присутності: Київ та область

Власники: Євгеній Саржанов, Олександр Базилевський

Кількість працівників: 30

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 13,5 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 39 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 69,9 млн грн

Чистий прибуток за 2025 рік: 4 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки

16. Інженерна компанія "Сонячні системи"

Рік заснування: 2016

Регіони присутності: Західна Україна

Власники: Святослав Марков, Віталій Орлюк

Кількість працівників: понад 50

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 10 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 28,9 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 87,5 млн грн

Чистий прибуток за 2025 рік: 7,1 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки

17. IQ Solar

Рік заснування: 2016

Регіони присутності: Київ, Львів, Кропивницький, Харків, Франкфурт-на-Майні (Німеччина)

Власник: Сергій Ліпатов

Кількість працівників: 57

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 9,6 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 22,3 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 69,2 млн грн

Чистий прибуток за 2025 рік: 3,7 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше

18. Екосвіт Солар

Рік заснування: 2017

Регіони присутності: Івано-Франківська область

Власник: Артем Стойко

Кількість працівників: 30

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 11 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 100 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: н\д

Чистий прибуток за 2025 рік: н\д

Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше

19. Solar Service

Рік заснування: 2016

Регіони присутності: Миколаївська, Херсонська, Одеська області

Власники: Дмитро Колосовський, Ілля Котов

Кількість працівників: 50

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 8 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 27 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 3,5 млн грн

Чистий збиток за 2025 рік: 1,1 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: до 1 року

20. EnergoSave Systems

Рік заснування: 2014

Регіони присутності: Київ, Кривий Ріг, Одеса

Власник: Олексій Палащенко

Кількість працівників: 30

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 6 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 30 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 6,3 млн грн

Чистий прибуток за 2025 рік: 0,3 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки

21. MYENERGO

Рік заснування: 2018

Регіони присутності: Київ та Київська область

Власники: Микола Ліщинський, Юрій Скуловатий

Кількість працівників: 8

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 6 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 30 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 28,1 млн грн

Чистий прибуток за 2025 рік: 1,8 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше

22. Генерація

Рік заснування: 2018

Регіони присутності: Одеса, Київ та області

Власник: Дмитро Доскевич

Кількість працівників: 25

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 2 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 15 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 51,8 млн грн

Чистий прибуток за 2025 рік: 0,7 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше

23. Стем Кепітал

Рік заснування: 2018

Регіони присутності: Західна Україна

Власник: Андрій Пронін

Кількість працівників: 22

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 1,5 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 37 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 39,8 млн грн

Чистий прибуток за 2025 рік: 3,1 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: до 1 року

24. Sheriff Engineering Systems

Рік заснування: 2018

Регіони присутності: Київ та Київська область,

Власниця: Марина Стрижова

Кількість працівників: 56

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 2,5 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 5,2 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: 6,9 млн грн

Чистий прибуток за 2025 рік: 1,8 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: до 1 року

25. SolarBit

Рік заснування: 2017

Регіони присутності: м.Дніпро

Власники: Євген Сіперштейн, Станіслав Макаров

Кількість працівників: 17

Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 6,9 МВт

Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 17,7 МВт

Чистий дохід за 2025 рік: –*

Чистий збиток за 2025 рік: 0,0 млн грн

Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки

*відсутність доходу при наявній звітності

Інформацію про фінансові показники та власників компаній отримано з аналітичної системи YouControl