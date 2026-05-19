Сторона світла: хто в 2025 році збудував найбільше сонячної генерації
У 2025 році український ринок СЕС не просто зріс удвічі, сягнувши 1500 МВт, а й пройшов через "сито" професіоналізації. Часи аматорських монтажів минули — сьогодні на першу роль виходять компанії, здатні впроваджувати складні EMS-системи та промислові накопичувачі енергії. Ми відібрали 25 EPC-контракторів, які пройшли кваліфікаційний відбір за рівнем інженерної експертизи та довели свою ефективність реальними цифрами впроваджених проєктів.
Видання Delo.ua продовжує досліджувати ринок встановлення сонячних електростанцій в Україні. В рамках цього дослідження ми публікуємо вже другий рейтинг з 25 компаній, які встановлюють СЕС для домогосподарств та бізнесу. Цей ринок у 2025 порівняно з 2024 зріс майже вдвічі з 850 МВт до 1500 МВт. Крім того, відбулася суттєва технологічна трансформація: установки зберігання енергії за невеликий проміжок часу перетворились з екзотики на стандарт.
Сам ринок EPC-контракторів сегментувався та за словами його учасників став дворівневим. На нижньому рівні — сотні дрібних інсталяторів, бригади з 5–10 людей, які обслуговують приватний сектор. На верхньому — компанії, які конкурують уже не ціною, а інженерною компетенцією і фінансовою стійкістю. Поріг входу до другого сегменту виріс: інтеграція гібридних рішень, управління перетіканнями, налаштування EMS-систем вимагають глибокої технічної експертизи, якої немає у звичайних електромонтажників. При цьому ринок продовжує рости: замовлень настільки багато, що місця на ньому вистачає і дрібним, і великим гравцям. І ця ситуація схоже не зміниться найближчими роками.
Як ми формували рейтинг
Редакція Delo.ua опитала гравців ринку, серед яких були, як лідери індустрії, так і невеликі регіональні компанії. Загалом було опитано близько 100 компаній, які працюють майже в кожному з регіонів України з цього переліку ми обрали 25 найбільших та найтехнологічніших гравців ринку встановлення сонячних панелей.
В нашому минулорічному рейтингу основним критерієм визначення найкращих була загальна потужність встановлених панелей за 2024 рік. Але цього року ми вирішили оцінювати не лише кількість, а й якість. Ми опитали компанії щодо їх інженерної експертизи, наявності сертифікації, а також співпрацю зі світовими виробниками.
Всі 25 лідерів відповідають найвищим стандартам і фінальне ранжування всередині списку відбувалося за масштабом їхнього впливу на енергосистему, також за масштабом їх бізнесу, а також якості обладнання.
Так ключовим критерієм стала сумарна потужність встановлених СЕС за 2025 рік. В 100-бальній системі оцінювання вага цього параметра складала 60%. На другому місці (вага показника 20%) були фінансові показники компанії, а саме дохід за 2025 рік, адже фінансова стійкість та стабільність підрядника і є вкрай важливою метрикою для будь-якого замовника. Третім за вагою показником (15%) стала кількість працівників компанії, оскільки розмір штату дозволяє зрозуміти масштаб бізнесу, а з іншого боку його здатність до одночасної реалізації багатьох проєктів. І останнім критерієм став саме якісний параметр: вага показника термінів гарантії на обладнання склала 5%.
Як змінилися позиції лідерів
Кількість опитаних нами компаній за рік зросла майже вдвічі, що дозволило включити в рейтинг великих гравців, які не були представлені в минулорічному рейтингу. Втім два учасники рейтингу інсталяторів-2024 з різних причин відмовилися приймати участь та не потрапили до нашого списку кращих у 2025 році.
Лідеру нашого списку минулого року — компанії SOLAR Steelconstruction — вдалося зберегти свої позиції і у цьому році, компанія впевнено утримує перше місце, при цьому зберігаючи серйозний відрив від інших учасників. На другому місці група компаній Kness, яка торік також входила до першої п'ятірки. На третьому — Helios Strategia. Торік ця компанія займала дев'яту сходинку, але суттєво покращила показники та вирвалась в лідери. Четвертою в рейтингу стала група компаній "Промавтоматика", яка показала відносно скромні виробничі показники, але вийшла в лідери за рахунок масштабу бізнесу (фінансові показники та штат). І замикає першу п'ятірку лідерів інженерно-інвестиційна група EDS, яка торік займала сьому сходинку, але вирвалась в лідери 2025 року завдяки масштабу бізнесу та гарантіям на обладнання.
1. SOLAR Steelconstruction
- Рік заснування: 2013
- Регіони присутності: вся Україна, Східна Європа, Балкани та Балтика
- Власники: SK Solar Holding Ltd, Євген Яременко
- Кількість працівників: понад 700
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 300 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 650 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 1745,2 млн грн
- Чистий прибуток за 2025 рік: 25,1 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше
2. KNESS
- Рік заснування: 2009
- Регіони присутності: Головний офіс в м. Вінниця, представництва в Польщі (м. Катовіце) та в Латвії (м. Рига)
- Власники: Євген Дідченко, Сергій Шакалов
- Кількість працівників: понад 1000
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 140 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 1400 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 299,2 млн грн
- Чистий прибуток за 2025 рік: 94,8 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки
3. Helios Strategia Group
- Рік заснування: 2011
- Регіони присутності: Україна, Польща, Німеччина, Бельгія, Греція, Литва, Латвія
- Власниця: Олена Скрипник
- Кількість працівників: 90
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 145 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 950 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 321,3 млн грн
- Чистий прибуток за 2025 рік: 18,3 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки
4. ГК Промавтоматика
- Рік заснування: 2007
- Регіони присутності: Вінниця, Київ, Львів, Хмельницький, Дніпро
- Власник: Михайло Ганчук
- Кількість працівників: 800
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 17 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 30 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 1522,0 млн грн
- Чистий прибуток за 2025 рік: 134,3 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: до 1 року
5. EDS - інженерно-інвестиційна група
- Рік заснування: 2010
- Регіони присутності: м.Дніпро
- Власник: Олександр Запишний
- Кількість працівників: 627
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 27,7 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 377,5 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 200,6 млн грн
- Чистий прибуток за 2025 рік: 5 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше
6. Ecotech Ukraine
- Рік заснування: 2015
- Регіони присутності: вся Україна
- Власники: Ігор Батичек
- Кількість працівників: понад 150
- Загальна потужність СЕС,встановлена за 2025 рік: 45 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 300 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 163,1 млн грн
- Чистий прибуток за 2025 рік: 15,5 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: до 1 року
7. ETL Group
- Рік заснування: 2008
- Регіони присутності: Україна
- Власники: Данило Бондаренко, Денис Косой, Едуард Басов
- Кількість працівників: 80
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 40 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 185 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 423,8 млн грн
- Чистий прибуток за 2025 рік: 60,5 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки
8. Rayton
- Рік заснування: 2021
- Регіони присутності: Київ, Львів, Дніпро
- Власники: Ігор Крутченко, Ольга Лесько
- Кількість працівників: понад 100
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 34 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 100 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 465,3 млн грн
- Чистий прибуток за 2025 рік: 10,4 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше
9. SUNSAY NRG
- Рік заснування: 2018
- Регіони присутності: вся Україна
- Власники: Дмитро Зінкевич, Сергій Зінкевич, Володимир Соха
- Кількість працівників: 178
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 36 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 80 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 289 млн грн
- Чистий прибуток за 2025 рік: 0,5 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше
10. Unisolar
- Рік заснування: 2009
- Регіони присутності: Україна, Молдова, Литва
- Власники: Тетяна Однорог, Ніна Комісар
- Кількість працівників: 45
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 25 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 300 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 46 млн грн
- Чистий прибуток за 2025 рік: 3 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки
11. Sanlarix
- Рік заснування: 2023
- Регіони присутності: всі західні та центральні області
- Власники: Остап Тітик, Богдан Білінський
- Кількість працівників: 85
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 28,8 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 50,5 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 116 млн грн
- Чистий прибуток за 2025 рік: 5,2 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: до 1 року
12. ТЕСЛА ЕНЕРГО
- Рік заснування: 2012
- Регіони присутності: м.Житомир
- Власники: Олег Грамотенко, Леонід Крігер
- Кількість працівників: 35
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 26 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 110 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 150,3 млн грн
- Чистий прибуток за 2025 рік: 8,8 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: до 1 року
13. iSolar
- Рік заснування: 2018
- Регіони присутності: Хмельницький, Київ, Тернопіль та Камʼянець-Подільський
- Власники: Дмитро Калита, Оксана Мельник, Едуард Аветян, Ігор Германський
- Кількість працівників: 189
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 9 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 19 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 162,6 млн грн
- Чистий прибуток за 2025 рік: 7,4 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки
14. Proso Energy
- Рік заснування: 2015
- Регіони присутності: Закарпатська область
- Власник: Михайло Погоріляк
- Кількість працівників: 48
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 16 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 70 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 84,5 млн грн
- Чистий прибуток за 2025 рік: 6,6 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки
15. UTEM SOLAR
- Рік заснування: 2002
- Регіони присутності: Київ та область
- Власники: Євгеній Саржанов, Олександр Базилевський
- Кількість працівників: 30
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 13,5 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 39 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 69,9 млн грн
- Чистий прибуток за 2025 рік: 4 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки
16. Інженерна компанія "Сонячні системи"
- Рік заснування: 2016
- Регіони присутності: Західна Україна
- Власники: Святослав Марков, Віталій Орлюк
- Кількість працівників: понад 50
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 10 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 28,9 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 87,5 млн грн
- Чистий прибуток за 2025 рік: 7,1 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки
17. IQ Solar
- Рік заснування: 2016
- Регіони присутності: Київ, Львів, Кропивницький, Харків, Франкфурт-на-Майні (Німеччина)
- Власник: Сергій Ліпатов
- Кількість працівників: 57
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 9,6 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 22,3 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 69,2 млн грн
- Чистий прибуток за 2025 рік: 3,7 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше
18. Екосвіт Солар
- Рік заснування: 2017
- Регіони присутності: Івано-Франківська область
- Власник: Артем Стойко
- Кількість працівників: 30
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 11 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 100 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: н\д
- Чистий прибуток за 2025 рік: н\д
- Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше
19. Solar Service
- Рік заснування: 2016
- Регіони присутності: Миколаївська, Херсонська, Одеська області
- Власники: Дмитро Колосовський, Ілля Котов
- Кількість працівників: 50
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 8 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 27 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 3,5 млн грн
- Чистий збиток за 2025 рік: 1,1 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: до 1 року
20. EnergoSave Systems
- Рік заснування: 2014
- Регіони присутності: Київ, Кривий Ріг, Одеса
- Власник: Олексій Палащенко
- Кількість працівників: 30
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 6 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 30 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 6,3 млн грн
- Чистий прибуток за 2025 рік: 0,3 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки
21. MYENERGO
- Рік заснування: 2018
- Регіони присутності: Київ та Київська область
- Власники: Микола Ліщинський, Юрій Скуловатий
- Кількість працівників: 8
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 6 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 30 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 28,1 млн грн
- Чистий прибуток за 2025 рік: 1,8 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше
22. Генерація
- Рік заснування: 2018
- Регіони присутності: Одеса, Київ та області
- Власник: Дмитро Доскевич
- Кількість працівників: 25
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 2 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 15 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 51,8 млн грн
- Чистий прибуток за 2025 рік: 0,7 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше
23. Стем Кепітал
- Рік заснування: 2018
- Регіони присутності: Західна Україна
- Власник: Андрій Пронін
- Кількість працівників: 22
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 1,5 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 37 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 39,8 млн грн
- Чистий прибуток за 2025 рік: 3,1 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: до 1 року
24. Sheriff Engineering Systems
- Рік заснування: 2018
- Регіони присутності: Київ та Київська область,
- Власниця: Марина Стрижова
- Кількість працівників: 56
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 2,5 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 5,2 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: 6,9 млн грн
- Чистий прибуток за 2025 рік: 1,8 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: до 1 року
25. SolarBit
- Рік заснування: 2017
- Регіони присутності: м.Дніпро
- Власники: Євген Сіперштейн, Станіслав Макаров
- Кількість працівників: 17
- Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 6,9 МВт
- Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 17,7 МВт
- Чистий дохід за 2025 рік: –*
- Чистий збиток за 2025 рік: 0,0 млн грн
- Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки
*відсутність доходу при наявній звітності
Інформацію про фінансові показники та власників компаній отримано з аналітичної системи YouControl