сонячні панелі
Ілюстрація: Delo.ua
Тип
Спецпроєкт
Категорія
Бізнес
Дата публікації

Сторона світла: хто в 2025 році збудував найбільше сонячної генерації

У 2025 році український ринок СЕС не просто зріс удвічі, сягнувши 1500 МВт, а й пройшов через "сито" професіоналізації. Часи аматорських монтажів минули — сьогодні на першу роль виходять компанії, здатні впроваджувати складні EMS-системи та промислові накопичувачі енергії. Ми відібрали 25 EPC-контракторів, які пройшли кваліфікаційний відбір за рівнем інженерної експертизи та довели свою ефективність реальними цифрами впроваджених проєктів.

Видання Delo.ua продовжує досліджувати ринок встановлення сонячних електростанцій в Україні. В рамках цього дослідження ми публікуємо вже другий рейтинг з 25 компаній, які встановлюють СЕС для домогосподарств та бізнесу. Цей ринок у 2025 порівняно з 2024 зріс майже вдвічі з 850 МВт до 1500 МВт. Крім того, відбулася суттєва технологічна трансформація: установки зберігання енергії за невеликий проміжок часу перетворились з екзотики на стандарт. 

Сам ринок EPC-контракторів сегментувався та за словами його учасників став дворівневим. На нижньому рівні — сотні дрібних інсталяторів, бригади з 5–10 людей, які обслуговують приватний сектор. На верхньому — компанії, які конкурують уже не ціною, а інженерною компетенцією і фінансовою стійкістю. Поріг входу до другого сегменту виріс: інтеграція гібридних рішень, управління перетіканнями, налаштування EMS-систем вимагають глибокої технічної експертизи, якої немає у звичайних електромонтажників. При цьому ринок продовжує рости: замовлень настільки багато, що місця на ньому вистачає і дрібним, і великим гравцям. І ця ситуація схоже не зміниться найближчими роками.

Як ми формували рейтинг

Редакція Delo.ua опитала гравців ринку, серед яких були, як лідери індустрії, так і невеликі регіональні компанії. Загалом було опитано близько 100 компаній, які працюють майже в кожному з регіонів України з цього переліку ми обрали 25 найбільших та найтехнологічніших гравців ринку встановлення сонячних панелей.

В нашому минулорічному рейтингу основним критерієм визначення найкращих була загальна потужність встановлених панелей за 2024 рік. Але цього року ми вирішили оцінювати не лише кількість, а й якість. Ми опитали компанії щодо їх інженерної експертизи, наявності сертифікації, а також співпрацю зі світовими виробниками. 

Всі 25 лідерів відповідають найвищим стандартам і фінальне ранжування всередині списку відбувалося за масштабом їхнього впливу на енергосистему, також за масштабом їх бізнесу, а також якості обладнання.

Так ключовим критерієм стала сумарна потужність встановлених СЕС за 2025 рік. В 100-бальній системі оцінювання вага цього параметра складала 60%. На другому місці (вага показника 20%) були фінансові показники компанії, а саме дохід за 2025 рік, адже фінансова стійкість та стабільність підрядника і є вкрай важливою метрикою для будь-якого замовника. Третім за вагою показником (15%) стала кількість працівників компанії, оскільки розмір штату дозволяє зрозуміти масштаб бізнесу, а з іншого боку його здатність до одночасної реалізації багатьох проєктів. І останнім критерієм став саме якісний параметр: вага показника термінів гарантії на обладнання склала 5%.

Як змінилися позиції лідерів

Кількість опитаних нами компаній за рік зросла майже вдвічі, що дозволило включити в рейтинг великих гравців, які не були представлені в минулорічному рейтингу. Втім два учасники рейтингу інсталяторів-2024 з різних причин відмовилися приймати участь та не потрапили до нашого списку кращих у 2025 році.

Лідеру нашого списку минулого року — компанії SOLAR Steelconstruction — вдалося зберегти свої позиції і у цьому році, компанія впевнено утримує перше місце, при цьому зберігаючи серйозний відрив від інших учасників. На другому місці група компаній Kness, яка торік також входила до першої п'ятірки. На третьому — Helios Strategia. Торік ця компанія займала дев'яту сходинку, але суттєво покращила показники та вирвалась в лідери. Четвертою в рейтингу стала група компаній "Промавтоматика", яка показала відносно скромні виробничі показники, але вийшла в лідери за рахунок масштабу бізнесу (фінансові показники та штат). І замикає першу п'ятірку лідерів інженерно-інвестиційна група EDS, яка торік займала сьому сходинку, але вирвалась в лідери 2025 року завдяки масштабу бізнесу та гарантіям на обладнання.

1. SOLAR Steelconstruction

  • Рік заснування: 2013
  • Регіони присутності: вся Україна, Східна Європа, Балкани та Балтика
  • Власники: SK Solar Holding Ltd, Євген Яременко
  • Кількість працівників: понад 700
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 300 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 650 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: 1745,2 млн грн
  • Чистий прибуток за 2025 рік: 25,1 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше

2. KNESS

  • Рік заснування: 2009
  • Регіони присутності: Головний офіс в м. Вінниця, представництва в Польщі (м. Катовіце) та в Латвії (м. Рига)
  • Власники: Євген Дідченко, Сергій Шакалов 
  • Кількість працівників: понад 1000
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 140 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 1400 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: 299,2 млн грн
  • Чистий прибуток за 2025 рік: 94,8 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки

3. Helios Strategia Group

  • Рік заснування: 2011
  • Регіони присутності: Україна, Польща, Німеччина, Бельгія, Греція, Литва, Латвія
  • Власниця: Олена Скрипник
  • Кількість працівників: 90
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 145 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 950 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: 321,3 млн грн
  • Чистий прибуток за 2025 рік: 18,3 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки

4. ГК Промавтоматика

  • Рік заснування: 2007
  • Регіони присутності: Вінниця, Київ, Львів, Хмельницький, Дніпро
  • Власник: Михайло Ганчук
  • Кількість працівників: 800
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 17 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 30 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: 1522,0 млн грн
  • Чистий прибуток за 2025 рік: 134,3 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: до 1 року

5. EDS - інженерно-інвестиційна група

  • Рік заснування: 2010
  • Регіони присутності: м.Дніпро
  • Власник: Олександр Запишний
  • Кількість працівників: 627
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 27,7 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 377,5 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: 200,6 млн грн
  • Чистий прибуток за 2025 рік: 5 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше

6. Ecotech Ukraine

  • Рік заснування: 2015
  • Регіони присутності: вся Україна 
  • Власники: Ігор Батичек
  • Кількість працівників: понад 150
  • Загальна потужність СЕС,встановлена за 2025 рік: 45 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 300 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: 163,1 млн грн
  • Чистий прибуток за 2025 рік: 15,5 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: до 1 року

7. ETL Group

  • Рік заснування: 2008
  • Регіони присутності: Україна
  • Власники: Данило Бондаренко, Денис Косой, Едуард Басов
  • Кількість працівників: 80
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 40 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 185 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: 423,8 млн грн
  • Чистий прибуток за 2025 рік: 60,5 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки

8. Rayton

  • Рік заснування: 2021
  • Регіони присутності: Київ, Львів, Дніпро
  • Власники: Ігор Крутченко, Ольга Лесько
  • Кількість працівників: понад 100
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 34 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 100 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік:  465,3 млн грн
  • Чистий прибуток за 2025 рік: 10,4 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше

9. SUNSAY NRG

  • Рік заснування: 2018 
  • Регіони присутності: вся Україна
  • Власники: Дмитро Зінкевич, Сергій Зінкевич, Володимир Соха  
  • Кількість працівників: 178
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 36 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 80 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: 289 млн грн
  • Чистий прибуток за 2025 рік: 0,5 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше

10. Unisolar

  • Рік заснування: 2009
  • Регіони присутності: Україна, Молдова, Литва
  • Власники: Тетяна Однорог, Ніна Комісар
  • Кількість працівників: 45 
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 25 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 300 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: 46 млн грн
  • Чистий прибуток за 2025 рік: 3 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки

11. Sanlarix

  • Рік заснування: 2023
  • Регіони присутності: всі західні та центральні області
  • Власники: Остап Тітик, Богдан Білінський
  • Кількість працівників: 85
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 28,8 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 50,5 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: 116 млн грн
  • Чистий прибуток за 2025 рік: 5,2 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: до 1 року

12. ТЕСЛА ЕНЕРГО

  • Рік заснування: 2012
  • Регіони присутності: м.Житомир
  • Власники: Олег Грамотенко, Леонід Крігер
  • Кількість працівників: 35
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 26 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 110 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: 150,3 млн грн
  • Чистий прибуток за 2025 рік: 8,8 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: до 1 року

13. iSolar

  • Рік заснування: 2018
  • Регіони присутності: Хмельницький, Київ, Тернопіль та Камʼянець-Подільський
  • Власники: Дмитро Калита, Оксана Мельник, Едуард Аветян, Ігор Германський
  • Кількість працівників: 189
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 9 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 19 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: 162,6 млн грн
  • Чистий прибуток за 2025 рік: 7,4 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки

14. Proso Energy

  • Рік заснування: 2015
  • Регіони присутності: Закарпатська область
  • Власник: Михайло Погоріляк
  • Кількість працівників: 48
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 16 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 70 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: 84,5 млн грн
  • Чистий прибуток за 2025 рік: 6,6 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки

15. UTEM SOLAR

  • Рік заснування: 2002
  • Регіони присутності: Київ та область
  • Власники: Євгеній Саржанов, Олександр Базилевський 
  • Кількість працівників: 30
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 13,5 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 39 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: 69,9 млн грн
  • Чистий прибуток за 2025 рік: 4 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки

16. Інженерна компанія "Сонячні системи"

  • Рік заснування: 2016
  • Регіони присутності: Західна Україна
  • Власники: Святослав Марков, Віталій Орлюк
  • Кількість працівників: понад 50
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 10 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 28,9 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: 87,5 млн грн
  • Чистий прибуток за 2025 рік: 7,1 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки

17. IQ Solar

  • Рік заснування: 2016
  • Регіони присутності: Київ, Львів, Кропивницький, Харків, Франкфурт-на-Майні (Німеччина)
  • Власник: Сергій Ліпатов
  • Кількість працівників: 57
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 9,6 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 22,3 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: 69,2 млн грн
  • Чистий прибуток за 2025 рік: 3,7 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше

18. Екосвіт Солар

  • Рік заснування: 2017
  • Регіони присутності: Івано-Франківська область
  • Власник: Артем Стойко
  • Кількість працівників: 30
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 11 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 100 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: н\д 
  • Чистий прибуток за 2025 рік: н\д 
  • Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше

19. Solar Service

  • Рік заснування: 2016 
  • Регіони присутності: Миколаївська, Херсонська, Одеська області
  • Власники: Дмитро Колосовський, Ілля Котов
  • Кількість працівників: 50
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 8 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 27 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: 3,5 млн грн
  • Чистий збиток за 2025 рік: 1,1 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: до 1 року

20. EnergoSave Systems

  • Рік заснування: 2014
  • Регіони присутності: Київ, Кривий Ріг, Одеса
  • Власник: Олексій Палащенко 
  • Кількість працівників: 30
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 6 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 30 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: 6,3 млн грн
  • Чистий прибуток за 2025 рік: 0,3 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки

21. MYENERGO

  • Рік заснування: 2018 
  • Регіони присутності: Київ та Київська область
  • Власники: Микола Ліщинський, Юрій Скуловатий
  • Кількість працівників: 8
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 6 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 30 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: 28,1 млн грн
  • Чистий прибуток за 2025 рік: 1,8 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше

22. Генерація

  • Рік заснування: 2018
  • Регіони присутності: Одеса, Київ та області
  • Власник: Дмитро Доскевич
  • Кількість працівників: 25
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 2 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 15 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: 51,8 млн грн
  • Чистий прибуток за 2025 рік: 0,7 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: 5 років і більше

23. Стем Кепітал

  • Рік заснування: 2018 
  • Регіони присутності: Західна Україна
  • Власник: Андрій Пронін
  • Кількість працівників: 22
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 1,5 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 37 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: 39,8 млн грн
  • Чистий прибуток за 2025 рік: 3,1 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: до 1 року

24. Sheriff Engineering Systems

  • Рік заснування: 2018
  • Регіони присутності: Київ та Київська область, 
  • Власниця: Марина Стрижова
  • Кількість працівників: 56 
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 2,5 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 5,2 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: 6,9 млн грн
  • Чистий прибуток за 2025 рік: 1,8 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: до 1 року

25. SolarBit

  • Рік заснування: 2017
  • Регіони присутності: м.Дніпро
  • Власники: Євген Сіперштейн, Станіслав Макаров
  • Кількість працівників: 17
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за 2025 рік: 6,9 МВт
  • Загальна потужність СЕС, встановлена за весь період роботи: 17,7 МВт
  • Чистий дохід за 2025 рік: –*
  • Чистий збиток за 2025 рік: 0,0 млн грн
  • Термін гарантії на монтажні роботи: 2-3 роки

*відсутність доходу при наявній звітності

 Інформацію про фінансові показники та власників компаній отримано з аналітичної системи YouControl