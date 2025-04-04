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Россия ударила баллистической ракетой по Кривому Рогу: по меньшей мере 14 погибших, среди них — шестеро детей

поврежденный дом в Кривом Роге
Поврежден дом в Кривом Роге в результате удара по российской ракете. Фото: V_Zelenskiy_official

4 апреля вечером Россия ударила баллистической ракетой по Кривому Рогу. На сегодня известно о 14 погибших, среди них 6 детей. Предварительно – более 50 раненых. Ракета попала по территории с жилыми домами.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Повреждены не менее 5 домов. Рядом с местом попадания была детская площадка. Число пострадавших постоянно увеличивается. В настоящее время идет спасательная операция. Полицейские проводят поквартирный обход, проверяют, не остались ли пострадавшие люди в квартирах.

Фото 2 — Россия ударила баллистической ракетой по Кривому Рогу: по меньшей мере 14 погибших, среди них — шестеро детей

По словам руководителя военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, штаб помощи людям будет развернут в ближайшей школе. Стройматериалы будут через полчаса.

"Ежедневно российские удары. Каждый день погибшие люди. Только одна причина, почему это продолжается: Россия не хочет прекращения огня, и мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны", — отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, 4 апреля российские войска совершили очередной акт агрессии против гражданской инфраструктуры Украины, нанеся удар по железнодорожному вокзалу города Семеновка в Черниговской области.

Автор:
Татьяна Ковальчук