Россия ударила баллистической ракетой по Кривому Рогу: по меньшей мере 14 погибших, среди них — шестеро детей

4 апреля вечером Россия ударила баллистической ракетой по Кривому Рогу. На сегодня известно о 14 погибших, среди них 6 детей. Предварительно – более 50 раненых. Ракета попала по территории с жилыми домами.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Повреждены не менее 5 домов. Рядом с местом попадания была детская площадка. Число пострадавших постоянно увеличивается. В настоящее время идет спасательная операция. Полицейские проводят поквартирный обход, проверяют, не остались ли пострадавшие люди в квартирах.

По словам руководителя военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, штаб помощи людям будет развернут в ближайшей школе. Стройматериалы будут через полчаса.

"Ежедневно российские удары. Каждый день погибшие люди. Только одна причина, почему это продолжается: Россия не хочет прекращения огня, и мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны", — отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, 4 апреля российские войска совершили очередной акт агрессии против гражданской инфраструктуры Украины, нанеся удар по железнодорожному вокзалу города Семеновка в Черниговской области.