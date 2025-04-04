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Росія вдарила балістичною ракетою по Кривому Рогу: щонайменше 14 загиблих, серед них — шестеро дітей
4 квітня ввечері Росія вдарила балістичною ракетою по Кривому Рогу. Станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей. Попередньо — понад 50 поранених. Ракета влучила по території із житловими будинками.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Пошкоджені щонайменше 5 будинків. Поруч з місцем влучання був дитячий майданчик. Кількість постраждалих постійно збільшується. Наразі триває рятувальна операція. Поліцейські проводять поквартирний обхід, перевіряють, чи не залишилися потерпілі люди у помешканнях.
За словами керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, штаб допомоги людям буде розгорнуто в найближчій школі. Будматеріали будуть через півгодини.
"Щодня російські удари. Щодня загиблі люди. Тільки одна причина, чому це продовжується: Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни", — зазначив президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 4 квітня російські війська здійснили черговий акт агресії проти цивільної інфраструктури України, завдавши удару по залізничному вокзалу міста Семенівка в Чернігівській області.