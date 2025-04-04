Росія вдарила балістичною ракетою по Кривому Рогу: щонайменше 14 загиблих, серед них — шестеро дітей

4 квітня ввечері Росія вдарила балістичною ракетою по Кривому Рогу. Станом на зараз відомо про 14 загиблих, серед них 6 дітей. Попередньо — понад 50 поранених. Ракета влучила по території із житловими будинками.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пошкоджені щонайменше 5 будинків. Поруч з місцем влучання був дитячий майданчик. Кількість постраждалих постійно збільшується. Наразі триває рятувальна операція. Поліцейські проводять поквартирний обхід, перевіряють, чи не залишилися потерпілі люди у помешканнях.

За словами керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, штаб допомоги людям буде розгорнуто в найближчій школі. Будматеріали будуть через півгодини.

"Щодня російські удари. Щодня загиблі люди. Тільки одна причина, чому це продовжується: Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни", — зазначив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 4 квітня російські війська здійснили черговий акт агресії проти цивільної інфраструктури України, завдавши удару по залізничному вокзалу міста Семенівка в Чернігівській області.