Россия уничтожила три нефтебазы, дата-центр и АЗС Amic Energy

С начала полномасштабного вторжения российские атаки неоднократно наносили ущерб инфраструктуре Amic Energy в Украине. Последний удар понесла нефтебаза, которая уже была серьезно повреждена в начале полномасштабного вторжения.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в пресс-службе компании.

В первые недели войны на территорию объекта вошли русские войска. Нефтебаза на тот момент была заполнена горючим, о чем Amic Energy сообщила соответствующие украинские органы, чтобы запасы не были использованы оккупантами. В результате боевых действий на территории базы выгорели четыре резервуара и было повреждено технологическое оборудование. Теперь этот же объект снова пострадал — на этот раз из-за прямой российской атаки.

Россияне уничтожили нефтебазу AMIC ENERGY. Фото: AMIC ENERGY

"Самое важное для нас, что никто из наших работников не пострадал. Это далеко не первая потеря Amic Energy. С начала полномасштабного вторжения были повреждены три нефтебазы компании, дата-центр и несколько АЗК. И это не учитывая заправок, которые компания потеряла в результате оккупации части территории Украины. угрозы, и какова цена этой войны", — говорит генеральный директор Amic Energy в Украине Гинтарас Мацияускас.

Фото: AMIC ENERGY

Несмотря на повреждения инфраструктуры, сеть Amic Energy продолжает работать в обычном режиме. Компания усиливает меры безопасности и работает над дополнительными решениями по защите персонала, в частности над установкой мобильных укрытий вблизи АЗС.

Также Amic Energy фиксирует ущерб, причиненный компании в результате российской агрессии, и отстаивает право на их компенсацию. В 2023 году компания подала соответствующий иск в Европейский суд по правам человека. По предварительной оценке, размер ущерба, заявленного в этом иске, превышает 300 млн грн — около 8,5 млн евро.

О Amic Energy

Amic Energy – это австрийская сеть автозаправочных комплексов (АЗК), которая владеет одной из крупнейших розничных сетей в Украине (около 198 станций)

Компания зашла на украинский рынок в 2015 году после приобретения активов бывшей сети "Лукойл-Украина".

АЗС сети поставляется сертифицированное европейское топливо стандарта «Евро-5» из стран ЕС (Литва, Польша, Румыния и т.п.) и других направлений.

Накануне две нефтебазы сети автозаправочных комплексов WOG подверглись целенаправленным российским ударам.