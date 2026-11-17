Российские войска повторно атаковали один из важнейших энергетических объектов Киевской области. Повреждения зафиксировали в Бориспольском районе. Это уже второй подобный удар за месяц.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

Сейчас специалисты компании ожидают разрешения от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и военным для проведения осмотра поврежденного оборудования.

К возобновляемым работам энергетики смогут перейти после того, как ситуация на объекте станет безопасной. Для начала специалисты должны оценить состояние оборудования и определить необходимый объем работ.

В ДТЭК также предупреждают, что восстановление может усугубляться повторными воздушными тревогами, во время которых работы придется приостанавливать.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

3 ноября российские войска совершили очередную массированную атаку на три теплоэлектростанции ДТЭК десятками ракет и дронов. ТЭС приостановили генерацию электроэнергии.