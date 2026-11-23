Россия и Украина конкурируют за запасы китайского оптоволокна, необходимого для производства дронов. Из-за стремительного роста спроса цены на него выросли более чем в шесть раз. Поэтому Кремль получил преимущество благодаря лучшим финансовым возможностям.

Как пишет Dilo, об этом говорится в материале Financial Times.

Издание, ссылаясь на трейдеров и украинских производителей дронов, утверждает, что если весной высококачественное волокно стоило 4 доллара за километр, то сейчас – уже 30 долларов. На стоимость также оказал влияние спрос со стороны центров обработки данных, использующих оптическое волокно.

"Глобальный спрос на оптическое волокно все больше формируется благодаря строительству дата-центров для нужд искусственного интеллекта и использованию волокна в дронах, в дополнение к традиционному спросу со стороны телекоммуникационного сектора. Оптоволоконные дроны начали заметно влиять на потребление оптоволокна в 2025 году, преимущественно из-за 2,2%. существенно вырос, причем Россия и Украина и дальше обеспечивают большую часть потребления", – объяснил ведущий аналитик по вопросам оптоволокна и кабельной продукции лондонской исследовательской компании CRU Ахмед Али.

По словам украинского трейдера, занимающегося поставкой оптоволокна из Китая, Москва имеет преимущество в закупке оптоволокна, поскольку делает это централизованно и в огромных объемах, в то время как украинские закупки рассеяны между сотнями компаний и посредников. Он объяснил, что информацию о рынке получает от китайских компаний.

По мнению основателя украинской компании-производителя дронов TAF Industries Александра Яковенко, рост цен уже начинает подрывать экономическую целесообразность использования оптоволоконных дронов. Он обратил внимание, что оптоволокно только для одного 30-километрового дрона может стоить почти 1000 долларов. Поэтому многие компании, производящие дроны, предпочитают беспроводные устройства и терминалы Starlink стоимостью 300 долларов.

Китай контролирует более половины мирового производства оптоволокна

По данным отчета Huatai Securities, Китай обеспечивает более половины мирового производства оптоволокна и почти половину выпуска готовых оптических кабелей.

"Ожидается, что спрос на оптоволоконные кабели, которые используются в дронах, резко вырастет в 2026 году и будет оставаться высоким в долгосрочной перспективе", – считают аналитики Huatai.

По их словам, спрос со стороны России и Украины может помочь увеличить объемы продаж оптоволокна для производителей дронов до 146 млн километров в этом году – на 155% больше, чем в 2025 году. Они добавили, что Украина планирует произвести не менее 3 млн FPV-дронов, а Россия – 3,5 млн.

Представительница компании Potel Cable Group Джулия Ли рассказала FT, что с февраля спрос на отдельные оптические волокна, используемые в дронах, вырос от нуля примерно до половины продаж компании.

Ли отметила, что продукцию продают в разные страны, часто из-за сторонних дистрибьюторов, но добавила: "Мы не вмешиваемся в то, что клиент хочет с ней делать... Главное - чтобы нам заплатили".

Украинский трейдер рассказал, что с августа часть оптоволокна поступает без логотипов и маркировки производителей, а некоторые поставщики, похоже, опасаются иметь дело с такой продукцией.

"Оптоволокно, не попадающее в Украину, попадает в Россию. Это почти игра с нулевой суммой", - подчеркнул трейдер.

Напомним, с 18 ноября Китай ограничил экспорт комплектующих, используемых в производстве российских ударных дронов.