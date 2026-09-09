Россия задумала построить новую железную дорогу, чтобы вывозить природные ресурсы в Китай

Россия планирует строительство новой железной дороги в Китай, которая должна упростить перевозку на китайский рынок сырья из регионов Сибири.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что в России прорабатывается строительство Трансалтайской железнодорожной магистрали, которая создаст железнодорожный «вход» на территорию КНР через короткий отрезок между Казахстаном и Монголией, где Россия непосредственно граничит с Китаем.

Маршрут, рассматриваемый еще в начале 2000-х как потенциальная трасса для газопровода «Алтай», перед началом войны снова попал на радары чиновников. Этот маршрут снова обсуждается как способ увеличить поставки в Китай угля.

В настоящее время уголь из Кемеровской области отправляется на китайский рынок через Дальний Восток.

Оценки стоимости Трансалтайской магистрали пока нет. Близким по природным условиям проектом является железная дорога Кызыл – Курагино. Она должна связать Туву с железнодорожной сетью через горные районы Сибири. Протяженность линии составляет около 410 км. 2024 Министерство транспорта РФ предварительно оценивало проект в 1 трлн рублей (11,6 миллиарда долларов США), или 2,4 млрд рублей (27,96 миллиона долларов США) на километр дороги. При такой стоимости километра российская часть дороги через Алтай может стоить 1,5-2,2 трлн. (17,47-25,63 миллиарда долларов США).

Не факт, что такие вложения окупятся. Долгосрочные перспективы спроса на российские угли в Китае остаются непонятными, ведь Пекин делает ставку на возобновляемую энергетику. Международное энергетическое агентство ожидает, что потребление угля в Китае будет постепенно снижаться до 2030 года, а импорт будет сокращаться в среднем примерно на 2,5% в год на фоне высокой собственной добычи и быстрого развития возобновляемой энергетики.

Но власти вынуждены думать о спасении угольных компаний, которые после введения санкций потеряли западные рынки и третий год подряд терпят многомиллиардные убытки.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении отстоять права страны на Южно-Кавказскую железную дорогу, которая с 2008 года находится в концессионном управлении дочерней компании "Русских железных дорог" (РЖД).