Росія задумала побудувати нову залізницю, щоб вивозити природні ресурси до Китаю

Росія планує будівництво нової залізниці до Китаю, яка має спростити перевезення на китайський ринок сировини з регіонів Сибіру.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що в Росії опрацьовують будівництво Трансалтайської залізничної магістралі, яка створить залізничний «вхід» на територію КНР через короткий відрізок між Казахстаном та Монголією, де Росія безпосередньо межує із Китаєм.

Маршрут, який розглядали ще на початку 2000-х як потенційну трасу для газопроводу «Алтай», перед початком війни знову потрапив на радари чиновників. Цей маршрут знову обговорюється як спосіб збільшити постачання в Китай вугілля.

Наразі вугілля з Кемеровської області вирушає на китайський ринок через Далекий Схід.

Оцінки вартості Трансалтайської магістралі поки що немає. Близьким за природними умовами проектом є залізниця Кизил - Курагіно. Вона має зв'язати Туву із залізничною мережею через гірські райони Сибіру. Протяжність лінії становить близько 410 км. 2024 року Міністерство транспорту РФ попередньо оцінювало проект у 1 трлн рублів (11,6 мільярда доларів США), або 2,4 млрд рублів (27,96 мільйона доларів США) на кілометр дороги. За такої вартості кілометра російська частина дороги через Алтай може коштувати 1,5-2,2 трлн (17,47-25,63 мільярда доларів США).

Не факт, що такі вкладення окупляться. Довгострокові перспективи попиту на російське вугілля в Китаї залишаються незрозумілими, адже Пекін робить ставку на відновлювану енергетику. Міжнародне енергетичне агентство очікує, що споживання вугілля в Китаї поступово знижуватиметься до 2030 року, а імпорт скорочуватиметься в середньому приблизно на 2,5% на рік на тлі високого власного видобутку та швидкого розвитку відновлюваної енергетики.

Але влада змушена думати про порятунок вугільних компаній, які після введення санкцій втратили західні ринки і третій рік поспіль зазнають багатомільярдних збитків.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про намір відстояти права країни на Південно-Кавказьку залізницю, яка з 2008 року перебуває в концесійному управлінні дочірньої компанії "Російських залізниць" (РЖД).