Россия запустила масштабный нефтяной проект в Арктике: что известно

Россия после нескольких лет задержек приступила к коммерческому экспорту нефти из масштабного арктического проекта "Восток Ойл". Его реализация должна стать одной из самых больших попыток Москвы нарастить добычу нефти со времен распада СССР.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times.

Нефтяной проект на Таймыре

Проект "Восток Ойл" объединяет более 13 месторождений в Таймыре и Восточной Сибири. По оценкам "Роснефти", их запасы составляют около 51 млрд баррелей нефти. Потенциальную мощность проекта ранее оценивали в 2 млн баррелей в сутки.

Других месторождений с подобной ресурсной базой в России не осталось.

Ожидается, что на первом этапе фактические объемы добычи и экспорта нефти будут значительно меньше: в 2026 году отгрузки могут составить около 150 тысяч баррелей в сутки или 500-700 тысяч тонн в месяц.

"Роснефть" планирует увеличить экспорт до 600 тысяч баррелей в сутки, или примерно 30 млн. тонн в год, во второй половине 2027 года. К 2030 году компания рассчитывает выйти на уровень около 1 млн баррелей в сутки.

Как пишет издание, российская компания "Роснефть" в сентябре начала скачивать танкеры ледового класса на терминале "Бухта Север" на полуострове Таймыр.

Первыми нефть с терминала загрузили танкеры ледового класса Akademik Gubkin и Valentin Pikul. Еще два судна - Владимир Мономакх и Владимир Виноградов - ожидали загрузки.

Открытые еще при СССР полярные месторождения «Восток ойл» были фактически законсервированы в 1990-х. Но проект был представлен в 2019 году как флагманский для "Роснефти". Сначала к нему планировали привлечь иностранных партнеров, однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и введения западных санкций иностранные компании вышли из проекта.

Среди компаний, ранее связанных с "Восток Ойл", были BP, Trafigura и Vitol. После их выхода "Роснефти" пришлось в значительной степени полагаться на собственные ресурсы.

Возможности экспорта

Важной особенностью проекта является возможность экспорта нефти на азиатские рынки через Северный морской путь. Терминал "Бухта Север" расположен в российской Арктике, а для транспортировки нефти по этому маршруту используются суда ледового класса.

Запуск "Восток Ойл" производится на фоне проблем российской нефтяной отрасли и сокращения добычи. Москва рассчитывает, что новый масштабный проект поможет поддержать объемы добычи и увеличить экспорт нефти, прежде всего в азиатские страны.

Напомним, Россия снизила прогноз добычи нефти на текущий год до самого низкого показателя с 2009 года.