Россияне изменили тактику обстрелов энергетической инфраструктуры – СНБО

Россияне изменили тактику обстрелов украинской энергетической инфраструктуры и начали наносить удары по теплогенерации и подстанциям облэнерго.

Об этом рассказала советница секретаря СНБО Ольга Бабий в интервью Delo.ua.

По ее словам, сначала россияне разрушали подстанции "Укрэнерго" и не разрешали передать электрическую энергию от объектов генерации. Затем весной 2024 года они сменили тактику и разрушили 9 ГВт маневровой генерации.

"В 2022 году она была для нас подушкой безопасности. Отстроить эту генерацию за полтора года технически невозможно", - подчеркнула Бабий.

Она добавила, что россияне поняли это, потому снова изменили тактику атак.

"Сейчас они запускают большое количество "шахедов", которыми разрушают даже подстанции облэнерго, разделяя не только национальную энергосистему, но и локальные системы в регионах. Они также раньше никогда не били по теплогенерации, но в этом году целями их атак стали системы теплоснабжения в Киеве, Чернигове, Сумах, Одессе и других городах" .

Подробнее о том, почему, несмотря на опыт предыдущих лет, Украине так и не удалось подготовиться к этому отопительному сезону, почему в 2024 году не построили 1 ГВт распределенной генерации и возможен ли пересмотр тарифов на электроэнергию для населения в этом году, читайте в интервью Ольги Бабий.

Автор:
Светлана Манько , Степан Крьока