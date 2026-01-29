Запланована подія 2

Росіяни змінили тактику обстрілів енергетичної інфраструктури – РНБО

пожежа
Росіяни змінюють тактику обстрілів енергоструктури України / ДСНС

Росіяни змінили тактику обстрілів української енергетичної інфраструктури і почали завдавати ударів по теплогенерації і підстанціям обленерго.

Про це розповіла радниця секретаря РНБО Ольга Бабій в інтерв'ю Delo.ua.

За її словами, спершу росіяни руйнували підстанції "Укренерго" і не дозволяли передати електричну енергію від об'єктів генерації. Потім навесні 2024 року вони змінили тактику і зруйнували 9 ГВт маневрової генерації.

"У 2022 році вона була для нас подушкою безпеки. Відбудувати цю генерацію за півтора року технічно неможливо", - наголосила Бабій.

Вона додала, що росіяни зрозуміли це, тому знову змінили тактику атак.

"Зараз вони запускають велику кількість "шахедів", якими руйнують навіть підстанції обленерго, розділяючи не лише національну енергосистему, а й локальні системи в регіонах. Вони також раніше ніколи не били по теплогенерації, але цього року цілями їхніх атак стали системи теплопостачання в Києві, Чернігові, Сумах, Одесі та інших містах", - розповіла радниця секретаря РНБО.

Детальніше про те, чому попри досвід попередніх років Україні так і не вдалося підготуватися до цього опалювального сезону, чому у 2024 році не збудували 1 ГВт розподіленої генерації та чи можливий перегляд тарифів на електроенергію для населення у цьому році, читайте в інтерв'ю Ольги Бабій. 

Автор:
Світлана Манько , Степан Крьока