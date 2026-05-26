Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,24

--0,02

EUR

51,53

+0,20

Наличный курс:

USD

44,12

44,03

EUR

51,70

51,54

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россияне обстреляли элеватор в Сумской области: вспыхнул пожар (ФОТО)

элеватор
В результате одного из ударов в Глухове загорелся элеватор/ГУНП в Сумской области

В городе Глухов на Сумщине в результате очередных российских обстрелов вспыхнул пожар на элеваторе. Агрообъект потерпел разрушения из-за массированной атаки в течение суток 26 мая.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Сумской области.

Кроме Глухова, под огнем русской армии оказались общины Сумского, Шосткинского, Ахтырского, Конотопского и Роменского районов.

Для ударов по региону враг применил широкий спектр вооружений, включая управляемые авиабомбы (КАБ), артиллерию, минометы, а также ударные беспилотники и FPV-дроны.

В общей сложности из-за вражеских ударов ранения получили семь мирных жителей.

Полиция и взрывотехники документировали последствия атак, зафиксировали разрушения и собрали доказательства военных преступлений России. По каждому факту возбуждены уголовные производства по ст. 438 УК Украины.

Фото 2 — Россияне обстреляли элеватор в Сумской области: вспыхнул пожар (ФОТО)
Фото: ГУНП в Сумской области.

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска уничтожили известный киевский супермаркет "Сільпо" в стиле Ван Гога на Лукьяновке. Магазин сгорел в результате попадания в торговый центр "Квадрат", полностью разрушенный после ночного обстрела Киева.

Автор:
Татьяна Бессараб