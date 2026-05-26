Россияне обстреляли элеватор в Сумской области: вспыхнул пожар (ФОТО)

В городе Глухов на Сумщине в результате очередных российских обстрелов вспыхнул пожар на элеваторе. Агрообъект потерпел разрушения из-за массированной атаки в течение суток 26 мая.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Сумской области.

Кроме Глухова, под огнем русской армии оказались общины Сумского, Шосткинского, Ахтырского, Конотопского и Роменского районов.

Для ударов по региону враг применил широкий спектр вооружений, включая управляемые авиабомбы (КАБ), артиллерию, минометы, а также ударные беспилотники и FPV-дроны.

В общей сложности из-за вражеских ударов ранения получили семь мирных жителей.

Полиция и взрывотехники документировали последствия атак, зафиксировали разрушения и собрали доказательства военных преступлений России. По каждому факту возбуждены уголовные производства по ст. 438 УК Украины.

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска уничтожили известный киевский супермаркет "Сільпо" в стиле Ван Гога на Лукьяновке. Магазин сгорел в результате попадания в торговый центр "Квадрат", полностью разрушенный после ночного обстрела Киева.