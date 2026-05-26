Росіяни обстріляли елеватор на Сумщині: спалахнула пожежа (ФОТО)

У місті Глухів на Сумщині внаслідок чергового російського обстрілу спалахнула пожежа на елеваторі. Агрооб'єкт зазнав руйнувань через масовану атаку протягом доби 26 травня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Сумській області.

Крім Глухова, під вогнем російської армії опинилися громади Сумського, Шосткинського, Охтирського, Конотопського та Роменського районів.

Для ударів по регіону ворог застосував широкий спектр озброєння, зокрема керовані авіабомби (КАБ), артилерію, міномети, а також ударні безпілотники та FPV-дрони.

Загалом через ворожі удари поранення отримали семеро мирних жителів.

Поліція та вибухотехніки задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів Росії. За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 438 КК України.

Фото: ГУНП у Сумській області.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня російські війська знищили відомий київський супермаркет “Сільпо” у стилі Ван Гога на Лукʼянівці. Магазин згорів внаслідок влучання у торговельний центр “Квадрат”, який повністю зруйновано після нічного обстрілу Києва.