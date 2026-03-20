Руководители БЭБ в Закарпатской и Волынской областях подали в отставку после журналистских расследований

Руководитель территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области Евгений Калугин и руководитель управления в Волынской области Лариса Ревина подали заявления на увольнение. Это произошло после публикаций журналистских расследований по бизнесу и недвижимости, оформленным на их родственников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на расследование bihus.info.

О кадровых решениях стало известно журналистам из источников в правоохранительных органах.

Евгений Калугин возглавлял управление БЭБ в Закарпатской области с 2023 года. Ранее журналисты сообщали о ряде бизнесов и объектов недвижимости на миллионы гривен, совладелицей которых стала его жена Алена.

По данным расследования, активы начали оформляться в период его работы в БЭБ. Среди них спа-комплекс в Черновицкой области, аграрный бизнес и строительство коммерческого жилья на Закарпатье.

Отдельное расследование касалось деятельности территориального управления БЭБ в Волынской области. В нем говорилось о топливном бизнесе, связанном с семьей руководительницы Ларисы Ревиной. Она возглавила управление после работы заместителем в 2023 году, до этого работала в Государственной налоговой службе.

По данным журналистов, в 2022 году ее мать стала совладелицей компании, занимающейся оптовой продажей горючего. Для такой деятельности необходима лицензия, выдаваемая налоговой службой. Активный рост бизнеса произошел уже после перехода Ревиной в БЭБ.

Сама Ревина в комментарии журналистам заявила, что не имеет отношения к бизнесу матери и сообщала о возможном конфликте интересов. По ее словам, соответствующие приказы были оформлены, а участия в управлении или консультировании компании она не принимала.

Информация о дальнейших кадровых решениях в БЭБ пока не обнародована.

В прошлом году украинский бизнес обратился к президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку и премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом пересмотреть решение правительства по неназначению директора БЭБ, избранного по результатам конкурса.

Конкурс на руководителя БЭБ 24 июня выиграл детектив НАБУ Александр Цивинский. Он получил единодушную поддержку международных членов комиссии БЭБ, голос которых решающий.