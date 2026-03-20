Очільники БЕБ у Закарпатській та Волинській областях подали у відставку після журналістських розслідувань

Очільники БЕБ у Закарпатській та Волинській областях подали у відставку після журналістських розслідувань / bihus.info

Керівник територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області Євгеній Калугін та очільниця управління у Волинській області Лариса Ревіна подали заяви на звільнення. Це сталося після публікацій журналістських розслідувань щодо бізнесів і нерухомості, оформлених на їхніх родичів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на розслідування bihus.info.

Про кадрові рішення стало відомо журналістам із джерел у правоохоронних органах.

Євгеній Калугін очолював управління БЕБ у Закарпатській області з 2023 року. Раніше журналісти повідомляли про низку бізнесів і об’єктів нерухомості на мільйони гривень, співвласницею яких стала його дружина Альона.

За даними розслідування, активи почали оформлюватися в період його роботи в БЕБ. Серед них — спа-комплекс у Чернівецькій області, аграрний бізнес і будівництво комерційного житла на Закарпатті.

Окреме розслідування стосувалося діяльності територіального управління БЕБ у Волинській області. У ньому йшлося про паливний бізнес, пов’язаний із родиною керівниці Лариси Ревіної. Вона очолила управління після роботи заступницею у 2023 році, до цього працювала в Державній податковій службі.

За даними журналістів, у 2022 році її мати стала співвласницею компанії, що займається оптовим продажем пального. Для такої діяльності необхідна ліцензія, яку видає податкова служба. Активне зростання бізнесу відбулося вже після переходу Ревіної до БЕБ.

Сама Ревіна у коментарі журналістам заявила, що не має відношення до бізнесу матері та повідомляла про можливий конфлікт інтересів. За її словами, відповідні накази були оформлені, а участі в управлінні чи консультуванні компанії вона не брала.

Інформації про подальші кадрові рішення у БЕБ наразі не оприлюднено.

Минулого року український бізнес звернувся до президента Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із закликом переглянути рішення уряду щодо непризначення директора БЕБ, обраного за результатами конкурсу.

Конкурс на керівника БЕБ 24 червня виграв детектив НАБУ Олександр Цивінський. Він отримав одностайну підтримку міжнародних членів комісії БЕБ, голос яких є вирішальним.

Автор:
Тетяна Гойденко